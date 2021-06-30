О родных фронтовиках

Материалы об участниках Великой Отечественной войны, родственниках арзамасских приборостроителей, стали экспонатами выставки «Семейные истории о войне.

Материалы об участниках Великой Отечественной войны, родственниках арзамасских приборостроителей, стали экспонатами выставки «Семейные истории о войне», открывшейся в выставочном отделе Историко-художественного музея г.Арзамаса.

Это совместный проект музея и профсоюзной организации Арзамасского приборостроительного завода. Куратором от АПЗ выступила предцехком службы метрологии Екатерина Мишина.

– Эту акцию памяти мы приурочили к трагической дате в истории нашей страны: 80-летию со дня начала войны, – рассказывает Екатерина. – Спасибо всем коллегам, которые откликнулись и прислали фотографии своих родных героев, истории об их жизни и фронтовых годах.

Открылась выставка в субботу, 19 июня.

Материалы об участниках Великой Отечественной войны, родственниках арзамасских приборостроителей, стали экспонатами выставки «Семейные истории о войне.

– Мы горячо поприветствовали инициативу профсоюзной организации АПЗ и всегда рады такому сотрудничеству, – отметил заведующий выставочным отделом музея Алексей Егошин.

28 семейных историй приборостроителей о своих фронтовиках удачно вписались в общую композицию выставки. Примечательно, что начинается она с двух батальных полотен арзамасского художника, ветерана войны, Леонида Волкова, тоже работавшего на АПЗ. Затем на баннерах – трагическая история двух воинских подразделений 137-й и 160-йгорьковских стрелковых дивизий. Здесь же можно увидеть различные экспонаты солдатского быта из фондов музея: ручную гранату, двупалые варежки, подрывную машинку, саперную лопатку, минометный снаряд и другие реалии военного времени.

От имени департамента культуры администрации г.Арзамаса Алексей Егошин вручил Екатерине Мишиной благодарственное письмо за активное участие в организации выставки.