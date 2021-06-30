«Видеть результаты своего труда всегда приятно»

В середине июня в торжественной обстановке Владимиру Ивановичу Косареву, работавшему до выхода на заслуженный отдых заместителем генерального директора по НИОКР и новой технике – главным конструктором АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», генеральный директор Андрей Капустин вручил знак почетного ветерана труда завода. После награждения Владимир Иванович поделился самыми памятными фактами трудовой биографии и не только.

– Я учился в Арзамасе в школе №4 имени Кирова. Она была подшефной приборостроительного завода, поэтому в ней на производственном участке учили разным рабочим ремеслам. Я выпустился из школы с 4 разрядом фрезеровщика. А так как серьезно увлекался радиолюбительством, то еще имел и звание кандидата в мастера спорта по радиосвязи.

С таким «багажом» поехал поступать в Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова. Но по результатам экзаменов недобрал полбалла. Вернулся домой и подал документы на Арзамасский вечерний факультет ГПИ на специальность 0609 – «Гироскопические приборы и устройства». В 1972 году я его окончил, к тому времени это уже был арзамасский филиал МАИ.

Владимир Косарев с молодежью.

Путь в полвека

Как только поступил в вуз, устроился на АПЗ. Приняли меня учеником слесаря-инструментальщика в цех №65, наставником был родной дядя – Лебедев Серафим Павлович, высококлассный мастер. Проработал у него на участке несколько дней – этой записи нет даже в трудовой.

Спустя неделю пришел парторг цеха №43 и спросил, кто из молодежи может паять. Ответил, что умею. Дали паяльник, разъем – я припаял. Посмотрели и сказали, что переводят меня в цех №43 на новое изделие учеником слесаря-электромонтажника. Через три недели мне присвоили 2-й разряд и перевели на регулировку. Спустя два месяца я уже был регулировщиком 4 разряда, потом 6-го. Еще до окончания института меня назначили инженером-исследователем, потом старшим инженером. И так постепенно дошел до главного конструктора. На АПЗ проработал 53 года.

«Наш ответ Чемберлену»

Самое памятное изделие из спецтехники – 3А10. Это был мощный рывок завода вперед, мы перешли на другой уровень гироскопии, стали серийно выпускать инерциальные системы со сложнейшей электроникой.

Это изделие ставили в противовес американским «Томагавкам». 3А10 по ряду технических характеристик превосходил систему управления «Томагавка». Поэтому после подписания Горбачёвым Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 3А10 первым отдали на «растерзание» американцам и сняли с производства.

Первопроходцы

Из «гражданки» – эхотомоскоп и озонатор. Их сделали те, кто до этого создал 3А10, – лучшие инженерные кадры завода. Сделали в короткие сроки, чтобы помочь заводу выжить в непростое время.

Остановлюсь подробнее на озонаторе, тем более что прибор до сих пор выпускается.

Зная, что завод активно продает эхотомоскопы, к нам обратились из Нижегородской медакадемии помочь сделать озонатор. Темой озонотерапии плотно занимался профессор Горбунов; он из подручных средств собрал прибор и применял его для лечения озоном трофических язв у раненных в Афганистане. Так сложился тройственный союз – Арзамасский приборостроительный завод, саровский ВНИИЭФ, с которым мы сотрудничали еще по эхотомоскопу, и медицинская академия.

В 1994 году мы сделали первый макетный образец озонатора. К этому времени получили патент на разрядную камеру, в которой и вырабатывалась озоно-кислородная смесь. Корпус озонатора был пластиковым, его тогда напечатали на 3Д-принтере в одной из крупных белорусских фирм. Но начинка была вся наша. На выставке в Женеве озонатор получил серебряную медаль.

История эхотомоскопа_Первые отгружены.

«Москва»

Я участвовал во многих испытаниях. Особенно запомнились испытания на противолодочном крейсере «Москва». Фактически здесь отрабатывали все, что было сделано промышленностью, в том числе и нашим предприятием. Именно здесь был проведен и первый запуск нашей системы ПВО на крупном корабле. Испытания прошли успешно. Чувства непередаваемые! Видеть результаты своего труда всегда приятно.

Жажда знаний

Мне так или иначе пришлось участвовать в воспитании огромного числа заводских специалистов. Начальники КБ в сборочных цехах, руководители лабораторий – все прошли через мои руки.

В молодежи всегда ценил жажду знаний, когда не просто учишься в институте, а занимаешься самообразованием, участвуешь в профессиональных конкурсах. Уверен, что надо постоянно поддерживать свой технический уровень.

За рулем

Я автолюбитель со стажем. Мой первый автомобиль – ВАЗ-21011 красного цвета. Каждое лето на нем ездили отдыхать – в Крым, на Кавказ, Урал, в Прибалтику, Удмуртию. Сейчас с сыном (Дмитрий Косарев – ведущий инженер-электроник ОГК СП – прим. ред.) увлечены автотюнингом.

Любимый город

До первого класса наша семья жила в историческом центре Арзамаса - недалеко от Соборной площади, в доме в Революционном переулке – это небольшая улица, спускающаяся к Рождественской церкви. В годы моего детства в ней размещалась пекарня, и мать часто посылала меня в магазинчик за теплыми булками. Какими вкусными они были!

Когда в 1955 году после демобилизации вернулся отец, мы переехали на ул. Калинина. За годы работы на заводе я объехал нашу страну от побережья Дальнего Востока до Черного моря, побывал и в крупных городах, и в малоизвестных – Балтийске, Большом Камне, Полярном. Но «старый Арзамас» остался моим любимым местом…

Ирина БАЛАГУРОВА