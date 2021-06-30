Бардак и «американизация»: Директор соседней школы назвал причины скандального увольнения директора нижегородской школы № 24

Директор соседней школы назвал причины скандального увольнения директора нижегородской школы № 24. ФОТО: Сайт школы № 24.

В Нижегородской области не утихают споры вокруг скандального увольнения директора школы № 24 Елены Моисеевой. Напомним, Напомним, в середине дня 18 июня в кабинете директора школы Елены Борисовны Моисеевой появились сотрудники департамента образования и заявили, что она здесь больше не работает. И все это без уведомлений и предупреждений. С тех пор к этому инциденту успели подключиться и родители, и учителя. И вот сегодня скандальное увольнение прокомментировал директор соседней школы № 187 Валерий Малинин.

- Там творится бардак, не хватает учителей, в частности по математике, совершенно разные предметы, - рассказал Валерий Малинин в своем видеообращении, размещенном в группе «Нижний Вкурсе». - Система обучения, которая там есть, триместры. Самое основное – это большая текучка педагогических кадров. Даже кто-то из родителей говорил – за год три или четыре учителя сменилось. Очень много детей уходит из школы – в частности, к нам. Очень много ушло учителей – в нашу школу. Очень много ветеранов, которые ушли с обидой. Основная причина, которую они называют – мы не сработались с Еленой Борисовной, не смогли с ней работать.

По словам Валерия Малинина, еще одной проблемой стала «американизация» учебного процесса.

- Там идет много работы, связанной с американизацией, - пояснил Валерий Малинин. - Понимаете, система отечественного образования – очень богатая и не надо ничего брать. У нас есть свои традиции. Во всяком случае родители принципиально не согласны с организацией учебного процесса. У нас много таких родителей. Это не устраивает ни родителей, ни учителей.

Тем временем на защиту педагога поднялась вся школа – родители, ученики, учителя. История уже получила огласку на федеральном уровне. Однако в самой администрации Нижнего Новгорода причины увольнения за эти десять дней так и не назвали.

- Мы в ужасе, потому что если ее снимут и назначат кого-то «своего» - учителя уйдут из школы, и наших детей просто будет некому учить. Мы понимаем, что с уходом Елены Борисовны такой школы, которую она создавала 15 лет, больше не будет. Истинную причину, я боюсь, мы и не узнаем, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» мама одной из учениц Наталья Гутаковская.

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