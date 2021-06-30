«Чем помазать?»: Нижегородка заживо сварила пятимесячного сына и не стала вызывать скорую помощь

ФОТО: скрин видео "Кстати"

Поступок жительницы Кстовского района вызвал шок и осуждение у нижегородцев. Невнимательное отношение с ее стороны привело к тому, что младший из ее детей чуть не погиб в результате купания. В Чернышихе женщина заживо сварила своего пятимесячного сына и даже не вызвала скорую помощь. Родственники, соседи и медсестра считают, что нерадивую мать нужно лишить родительских прав.

Как все произошло

Местные жители рассказали «Кстати», как произошел несчастный случай. Днем мать решила искупать своего сына. Положила его в ванночку, включила кран и пошла заниматься своими делами. Котельная работала на полную мощность, а на улице стояла жаркая погода и трубы еще больше прогревались. Как итог, температура воды в кране достигала 80 градусов Цельсия. Даже взрослый получил бы ожоги, приняв такой душ, а для младенца настолько горячая ванна и вовсе может оказаться смертельной. Увидев, что ребенок обварился, мать, конечно, попыталась ему помочь – отправила фотографию ожогов фельдшеру с вопросом: «Чем помазать?». На этом меры окончились, ребенку даже не вызвали скорую помощь.

- Она вообще к этому так отнеслась: ну лежит и лежит, ожегся и ожегся. На телефон сфотографировала и показала фельдшеру. Она с ним сотворила это днем, а фельдшер увидел на улице в 11 часов вечера. И вот уже фельдшер забила тревогу, -сообщила медсестра Чернышихинского медпункта Ирина Хинева.

Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице, в реанимации. На его состояние повлияло и то, что помощь была оказана не сразу, а спустя 10 часов после получения ожогов.

О семье

Помимо пятимесячного мальчика в семье растет двухлетняя дочь. Она ходит в местный садик. У руководства дошкольного учреждения нет претензий по ее состоянию – худенькая, выглядит младше, но хорошо питается и дружит с другими детьми. Окружение считает, что мать неадекватно себя ведет – нервничает, периодически срывается на детей.

Соседка рассказала, что детский плач из этой квартиры слышно постоянно.

- Они (дети) или голодные, или еще что, - продолжила она, - ребенку пять месяцев, весит пять килограммов, ну что вы хотите? На детей кричат даже ночью.

- На критику и замечания они не реагируют. Проблематично попасть к ним в квартиру, чтобы посмотреть детей. С детьми плохо обращаются. Она (мать) на них орет, неизвестно как кормит и поит, но швыряет и кидает. Вообще, мамаша ненормальная,- добавила Ирина Хинева.

У женщины есть и старший ребенок, которого она родила в 14 лет, но оставила в роддоме.

Что делать?

Бабушка и дедушка малыша считают, что детей надо забирать, ведь семья неблагополучная – нигде не работают и не собираются, рожают детей ради пособий, на которые потом живут, злоупотребляют спиртным.

- Она детские (пособия) получает. А сейчас с коронавирусом на маленьких детей по пять тысяч или еще по сколько-то получают. Хочу добиться лишения родительских прав и забрать внуков, пока и девчонку не угробили. Опасения есть и были. Я звонил в опеку (органы опеки и попечительства, прим.) не раз. В последний раз мне сказали «мы можем на тебя в суд подать, ты наговариваешь на них», - рассказал дедушка детей.

В сельской администрации и органах опеки, напротив, считают, что поводов для лишения родительских прав все это время не было и нет – еды и детской одежды дома всегда в достатке, антисанитарии и иных нарушений тоже ранее выявлено не было.

- Мы регулярно вместе с соцзащитой, отдельно приезжают из районного отдела по делам несовершеннолетних и устраивают у них дома проверки. Еда в наличии, вещи у ребенка есть. Единственное, что хочу отметить, они нигде не работают. Мы не видим желания, чтобы они хотели устроиться, - рассказал глава администрации Чернышихинского сельсовета Сергей Захаревич.

О том, что у ребенка большие ожоги и родители первоначально не обратились в скорую помощь, в сельсовете, конечно же, знают.