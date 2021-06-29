Сотни поваленных деревьев и тысячи домов без света: Что произошло после ливня 28 июня 2021 в Нижнем Новгороде

Что произошло после ливня 28 июня 2021 в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Накануне по Нижнему Новгороду и по Нижегородской области пронеслась гроза с ливнем. Порывистый ветер доходил до 24 метров в секунду. В результате, без света остались 44 населенных пункта, ветром было повалено 200 деревьев. Последствия стихии устраняют до сих пор.

- Деревья с проезжей части уже убраны. Аварийно-спасательный отряд был задействован на обеспечении доступа жителей в подъезды жилых домов и уборке деревьев, - подчеркнул мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Что произошло после ливня 28 июня 2021 в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

По данным диспетчерской службы, от нижегородцев поступило 37 сообщений о поваленных деревьях, девять из которых упали на автомобили. Больше всего упавших деревьев было обнаружено в Советском районе – 16 штук.

Из-за стихии в четырёх районах Нижнего Новгорода произошло отключение электроэнергии. Без света остались жители 68 частных домов в Сормове, 20 домов – в Нижегородском районе, а также 80 домов – в Советском районе и двух домов Ленинского района. В районах Нижегородской области ущерб еще больше – без света остались больше четырех тысяч домов и свыше 13 тысяч населения.

Что произошло после ливня 28 июня 2021 в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Впрочем, весь ущерб еще только предстоит определить. По всему городу еще остаются ветки и поваленные деревья.Не обошла стихия даже Нижегородский кремль.

- В результате ЧП пострадали семь деревьев, произошли локальные разрушения ограждений строительных площадок, - рассказали в региональном правительстве. - Несколько деревьев пострадало на Центральной площади, две ели – в Губернаторском саду, вдоль кремлевской стены. На площади мемориала «Вечный огонь» от урагана пострадали березы и липа.

Что произошло после ливня 28 июня 2021 в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Сейчас все ограждения уже восстановлены, ведутся работы по уборке территории. Взамен поврежденных будут высажены новые деревья.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, если у вас во дворе повалило деревья?

- Приокский район - 465-93-94, 268-10-00

- Советский район - 268-10-00, 8-800-220-02-20 (для частного сектора)

- Ленинский район - 258-07-50

- Нижегородский район - 433-87-10

- Канавинский район -246 24 60

- Московский район - 270- 35-01

- Автозаводский район -293-34-72

- Сормовский район -222 -34 – 96