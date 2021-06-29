Амфитеатры, искусственные холмы и пакгаузы: «Комсомолка» увидела, как идет благоустройство территории Стрелки

«Комсомолка» увидела, как идет благоустройство территории Стрелки. Фото: Мария СОРОКИНА

Накануне, 28 июня, нижегородцы впервые получили уникальную возможность пройтись по всей территории Стрелки, осмотреть исторические пакгаузы и выйти на мыс у слияния рек Оки и Волги. Пешеходную экскурсию для нижегородцев по обновляемой территории провела руководитель ИРГСНО Дарья Шорина.

Единый пешеходный маршрут

Ни для кого уже не секрет, что Стрелка станет полностью открытым пространством, которое получит новый функционал. Набережные Оки и Волги сольются в единый пешеходный маршрут, в пакгаузах появятся новые культурные пространства, а на месте еще одного утраченного пакгауза будет территория тихого отдыха, площадь которой будет повторять площадь исчезнувшего объекта.

«Комсомолка» увидела, как идет благоустройство территории Стрелки. Фото: Мария СОРОКИНА

Искусственные холмы

В планах установить площадку для детских игр, качели для взрослых, павильон с едой и напитками, информационный центр для туристов и многое другое. Как рассказала Дарья Шорина, на территории появится два небольших холма, которые станут частью прогулочной зоны. Также планируется установить несколько амфитеатров. Один из них появится рядом с гостиницей Ермолаевых, еще один - на площадке рядом с мысом.

«Комсомолка» увидела, как идет благоустройство территории Стрелки. Фото: Мария СОРОКИНА

Многоуровневое озеленение

Озеленение на данной территории будет многоуровневым. Рядом с Александро-Невским собором появятся хвойные растения, а ближе к пакгаузам запланирована посадка лиственных.

Вообще, по данной территории в рамках программы «Среда800» было разработано две концепции. Так, архитекторы бюро Megabudka продумали новый облик Окской набережной, а специалисты ИРГСНО – самой Стрелки. Окскую набережную планируют отремонтировать от участка перед зданием ГИБДД до метромоста, но работы разбиты на два этапа. Участок до Канавинского моста планируют завершить к юбилею города, а на территории между мостами прежде следует провести работы по берегоукреплению.

«Комсомолка» увидела, как идет благоустройство территории Стрелки. Фото: Мария СОРОКИНА

Ручной полив

Много вопросов вызвала и система полива растений, которых на благоустраиваемой территории будет много. Как выяснилось, в рамках разработки концепции от этой затеи решили отказаться в целях экономии. Статья расходов на полив растений все же есть – он будет проводиться вручную. Собравшихся заверили, высаженные деревья и кустарники не оставят без внимания.

Прокат самокатов

Единственная возможная проблема локации – ее транспортная доступность. От остановки «Стрелка» и одноименной станции метро до Александро-Невского собора явно больше 500 метров. Эта задача может быть решена при помощи сервисов по прокату велосипедов и самокатов.

«Комсомолка» увидела, как идет благоустройство территории Стрелки. Фото: Мария СОРОКИНА

КСТАТИ

По словам Дарьи Шориной, эти концепции прорабатывались при непосредственном участии горожан, но даже сейчас, когда работы по благоустройству находятся в активной стадии, не все знают, какой будет Стрелка после перезагрузки.

- Как правило, половина участников экскурсии следили за проектом еще с момента его зарождения. Им особенно интересно наблюдать, как это реализуется. Другие, кто чуть позже узнал, могут поподробнее познакомиться с элементами, интересными фишками проекта, который скоро будет закончен. Уже в августе можно будет гулять по новым благоустроенным пространствам «Среды 800».