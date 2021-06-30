Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 июня 2021 года: ещё 14 100 нижегородцев сделали прививку от коронавируса за сутки Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

По данным на 01:00 30 июня 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 124 485 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 336 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 170 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 116 204 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 4 190 человека, ещё двадцать семь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 14 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 30 июня Фото: Яндекс.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (13 014 человек) и Ленинский (8 145 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 860 человек).

Напомним, новый суточный рекорд по вакцинации зафиксирован в Нижегородской области – ещё 14 100 человек сделали прививку от коронавируса.

Процедуру вакцинации также прошел глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тем временем министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородцам вакцину «Спутник».

Также стало известно, что нижегородские добровольцы окажут дополнительную помощь при вакцинации от COVID-19.

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