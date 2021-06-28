В Нижний Новгород идет похолодание

столбик термометра опустится до+20 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изнуряющая жара спадет в Нижегородской области уже на этой неделе. Правда, сильной прохлады нижегородцам ожидать не стоит.

- Хоть в регионе и начинаются дожди, столбик термометра в некоторых районах упрямо держится на отметке в 35 градусов, - рассказала «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. - Повышение температуры воздуха до +35 градусов считается опасным природным явлением. Такая угроза сохраняется. Аномально жаркая погода на 7 и более градусов выше нормы продлится до 29 июня. Начиная с 30 июня, погода становится более комфортной - +24…+29 градусов.

По словам синоптиков, хоть жара и спадет, температура воздуха все равно останется на 3-5 градусов выше климатической нормы. Ночи тоже будут теплыми - от +15 до +20, выхолодиться воздух не успеет. Самым прохладным будет конец рабочей недели – от + 20 до + 25 градусов по Цельсию. В выходные снова потеплеет до +25…+27. Таким образом, среднемесячная темпера июня будет на 2-3 градуса выше нормы, а вот июль, наоборот, прогнозируют в границах климатической нормы - +18…+20 градусов в среднем.

- Не исключено, что в июле будет и +30 градусов. Таких продолжительных периодов аномально сильной жары, как сейчас, я не гарантирую, но +30 для июля - обычное явление, - признала Ольга Мокеева. - Во второй месяц лета такая температура бывает от 5 до 7 дней. Температура воды высокая - +25 …+27. Купайся - не хочу!

Осадки в июле тоже будут. Ежегодно предельная их норма в нашем регионе составляет до 65-85 миллиметров. Как заметила Ольга Мокеева, обычно это кратковременные дожди, которые способствуют будущему урожаю. Так как почва в июле хорошо прогрета, влага быстро испаряется. Грозовые ливни же сопровождаются порывистыми ветрами, может даже выпасть град.