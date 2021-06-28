Сутки провел на жаре: нижегородские волонтеры спасли пропавшего 73-летнего рыбака

волонтеры эвакуировали 73-летнего рыбака из леса

Невероятную историю спасения 73-летнего Владимира Балова рассказали волонтеры поисково-спасательного центра «РЫСЬ». Случай произошел в Володарском районе Нижегородской области. 25 июня столбик термометра в Решетихе уже в утренние часы показывал свыше +30 по Цельсию, но это не остановило пенсионера – он твердо решил, что пойдет на рыбалку. Взял снасти и все необходимое, прихватил с собой собаку и ушел. Спустя какое-то время собака вернулась, хозяина с ней не было. В этот день мужчина не вернулся домой. Его жена и сын всерьез забеспокоились. На следующее утро они самостоятельно начали искать мужчину, но результата не было. Понимая всю серьезность ситуации, родственники обратились в полицию.

В полдень информация об исчезновении мужчины поступила также в ДПСЦ «РЫСЬ». Учитывая, что в такую жару пенсионеру могло стать плохо и существует угроза его жизни и здоровью, волонтеры незамедлительно организовали сбор на поиск. Для более эффективной работы на местности к участию также привлекли кинологов из ПСС ОНИКСС. Организации совместили экипажи и отправились на место.

На точке сбора волонтеров уже встречал сын пропавшего и местные жители, которые согласились помочь. Прибыли и сотрудники уголовного розыска Володарского района. Сразу же был определен район поисков – участок леса с водоемами, куда обычно ходят рыбаки. Работу усложняло то, что на местности было несколько озер, мужчина мог отправиться на любое из них.

- Необходимо было осмотреть каждое озеро и пруд. В разные направления на задачи ушло 4 группы, в составе двух групп присутствовали кинологи. Осматривали все сходы к водоёмам и работали на отклик», - рассказали волонтеры.

Спустя 2 часа 20 минут поисковики ДПСЦ «РЫСЬ» и сотрудник уголовного розыска увидели лежащего в траве человека. Им оказался пропавший Владимир Балов.

- Он не кричал, не звал на помощь, - вспоминают волонтеры, - а в полубессознательном состоянии просто поднял руку. Ребята подошли ближе, заговорили с ним и напоили водой, после чего мужчина пришёл в себя, но как он оказался там, где его нашли он не помнил.

Пропавший мужчина почти сутки провел на жаре и без воды и это не могло не сказаться на его самочувствии. Он ждал помощи, так как не мог дойти до дома сам в таком состоянии. По этой же причине волонтерам время от времени приходилось нести пострадавшего на руках. Пенсионера эвакуировали из леса и передали сотрудникам скорой помощи.

- Желаем Владимиру Сергеевичу здоровья и искренне надеемся, что всё с ним будет хорошо,- добавили участники поисков.

Напомним, совсем недавно волонтеры нашли 63-летнего кстовчанина, который три дня провел в лесу без еды и воды.

Спустя пару дней 63-летний мужчина скончался в больнице.