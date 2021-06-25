О родных фронтовиках

28 семейных историй заводчан о своих фронтовиках удачно вписались в общую композицию выставки. Фото: Александр Барыкин

Материалы об участниках Великой Отечественной войны, родственниках приборостроителей, стали экспонатами выставки «Семейные истории о войне», открывшейся в выставочном отделе историко-художественного музея.

Это совместный проект музея и профсоюзной организации АПЗ. Куратором от завода выступила предцехком службы метрологии, контролер ИПиСИ Екатерина Мишина.

– Эту акцию памяти мы объявили в мае и приурочили к трагической дате в истории нашей страны: 22 июня – 80 лет со дня начала войны, – рассказывает Екатерина. – Спасибо всем коллегам, которые откликнулись и прислали фотографии своих родных героев, истории об их жизни и фронтовых годах.

Открылась выставка в субботу, 19 июня.

Это совместный проект музея и профсоюзной организации АПЗ. Фото: Александр Барыкин

– Мы горячо поприветствовали инициативу профсоюзной организации и всегда рады такому сотрудничеству, – отметил заведующий выставочным отделом музея Алексей Егошин. – В каждой семье есть своя военная история, которая передается из поколения в поколение. Эти люди, среди которых есть и военачальники высокого ранга, и рядовые солдаты, матросы, и партизаны, с каждым днем, часом, минутой приближали Победу. Они до конца своих дней сохранили веру в светлое будущее, никогда не падали духом, и после войны продолжали работать и растить детей.

28 семейных историй заводчан о своих фронтовиках удачно вписались в общую композицию выставки. Примечательно, что начинается она с двух батальных полотен арзамасского художника, ветерана войны, приборостроителя Леонида Волкова. (О нем и его картинах «После боя» и «Враг сдается» мы рассказывали в «Новаторе» №16 от 15.05.2020г. – прим. ред.). Затем на баннерах – трагическая история двух воинских подразделений 137 и 160 Горьковских стрелковых дивизий. Здесь же можно увидеть различные экспонаты солдатского быта из фондов музея: ручную гранату, двупалые варежки, подрывную машинку, саперную лопатку, минометный снаряд и другие реалии военного времени.

От имени департамента культуры администрации города Арзамаса Алексей Егошин вручил Екатерине Мишиной Благодарственное письмо за активное участие в организации выставки и пригласил заводчан посетить ее.

Выставка «Семейные истории о войне» продлится до конца июня.

Ирина Балагурова