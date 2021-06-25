Дорогой длинною

«Красные зубры»: не стой на пути! Фото: Наталья БУРУХИНА.

Гоночная команда «МАЗ-СПОРТавто» посетила Нижний Новгород по дороге на ралли «Шелковый путь».

Спортивные траки Минского автомобильного завода болельщики автогонок называют «красными зубрами». Гиганты выделяются яркой расцветкой и поражают мощью – один только бензобак вмещает 900 литров!

22 июня столица Приволжья встречала участников ралли «Шелковый путь»: команда «МАЗ-СПОРТавто» сделала остановку на одной из нижегородских автозаправочных станций для диагностики и заправки после пройденного пути. Несколько дней назад гонщики выехали из Минска в Омск, где 1 июля стартует знаменитый международный ралли-рейд.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН.

Спортивный караван из Беларуси привлек внимание нижегородцев еще на подъезде к городу. И не удивительно – «МАЗ-СПОРТавто» принимает участие в гонках в одном из самых зрелищных классов: команда представлена тремя капотными грузовиками МАЗ-6440RR, один из которых был спроектирован в этом году и уже опробован на гонке «Золото Кагана». Грузовики сопровождает техническая бригада на сервисных автомобилях и лафетах. В длину такая сцепка достигает от 7 до 18,5 метров. В высоту – 4 метра. Общий вес комплекса – около 40 тонн.

Экипажи возглавляют опытные пилоты-призеры «Дакара» – Сергей Вязович, Алексей Вишневский и новичок Виталий Мурылев.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН.

Да будет битва с «КАМАЗ-мастер»!

«Шелковый путь», одна из сложнейших гонок планеты, ежегодно проходит в разных регионах России и финиширует на Востоке – в Китае или Монголии.

В этом году ралли стартует в Омске, пройдет через Новосибирск и Горно-Алтайск, Монгольский Алтай и пустыню Гоби. Конечной точкой десятидневного марафона станет столица Монголии – Улан-Батор. Участникам предстоит преодолеть 5250 километров, включая 3500 километров спецучастков – по бездорожью и пустыням, в условиях экстремальных нагрузок и перепадов температур.

В ралли «Шелковый путь» примут участие спортсмены из более чем 40 стран. На старт выставляют лучшую гоночную технику: мотоциклы, квадроциклы, внедорожники и, конечно же, грузовики.

Фото: Александр МЕРЗЛЯКОВ.

Для команды «МАЗ-СПОРТавто» предстоящее ралли – это заявка на очередной подиум. В их копилке уже есть серебро и бронза престижной многодневки «Дакар», а этой весной команда подтвердила свою боевую готовность, завоевав серебро на втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана». В «Шелковом пути» белорусы принимали участие уже не раз, но первое место им пока не далось.

По словам руководителя команды Сергея Вязовича, их главными соперниками по гонке являются братья-россияне из команды «КАМАЗ-мастер». И хотя в обычной жизни две команды дружат, на трассе каждый постарается приложить все усилия, чтобы обыграть соседей.

Заправка в полях – не проблема

Не каждая команда перед гонкой решится на то, чтобы добираться на «боевой» технике к месту старта. Ведь это тысячи километров. На всем пути на команде лежит огромная ответственность: важно не просто поскорее добраться к старту, но и сохранить двигатели и узлы в полном порядке. К прибытию в Нижний Новгород парни уже одолели 1200 километров. Впереди – и того больше.

По словам руководителя «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича, чтобы без рисков добраться до старта, на всем пути от Минска до Омска команда заправляется дизельным топливом только на станциях проверенной сети – «Газпромнефть». Кстати, тем же топливом будут заправляться и другие участники «Шелкового пути»: в этом году организаторы ралли в очередной раз выбрали сеть АЗС «Газпромнефть» официальным топливным партнером.

Фото: Наталья БУРУХИНА.

А как же будут заправляться команды, когда гонка перейдет на спецучастки – экстремальные по сложности отрезки в условиях бездорожья? На этот случай караван ралли будут сопровождать три многосекционных бензовоза с топливом сети. Они смогут заправлять автомобили участников и организаторов прямо в полях.

Бензовозы оборудованы специальными мобильными колонками с обеих сторон цистерны: с одной будет вестись заправка Дизелем «ОПТИ», с другой – топливом высокого октана G-Drive-100. «Сотка» предназначена для участников категории «мото/квадро» и «внедорожников/SSV». Сеть АЗС «Газпромнефть» заправляет участников «Шелкового пути» с 2017 года, но высокотехнологичное топливо G-Drive представлено на ралли впервые.

Передвижная лаборатория

Специфика ралли-рейдов такова, что даже просто добраться до финиша – это уже достижение, ведь ландшафт непредсказуем, условия меняются мгновенно. Поэтому слаженная работа всей команды и состояние техники – главное в таких марафонах. Дорожные книги участники получают непосредственно перед стартом, поэтому многое зависит не только от скорости, но и от мастерства штурмана. Механики непрерывно работают, поддерживая состояние автомобилей на максимально ресурсном уровне.

Не только качество топлива имеет значение в гонке. Для защиты двигателя при высоких нагрузках важно правильно подобранное моторное масло. Поэтому технический партнер «Шелкового пути» - моторные масла G-Energy. Запас масел G-Energy едет с караваном «МАЗ-СПОРТавто» к старту уже сейчас. Кроме этого, в гонку едет мобильная лаборатория G-Energy. Эксперты сопровождают ралли для технической экспертизы техники, которая в эти дни претерпевает экстремальные нагрузки. Диагностика проводится по пробе моторного масла, которая отбирается за считанные минуты прямо на бивуаке. Если исследование показывает ненормированное количество примесей, нагара, частиц износа металлов, пыли – это могут быть признаки назревающих неполадок, что в экстремальных условиях гонки может обернуться серьёзной проблемой вплоть до схода с дистанции.

Фото: Наталья БУРУХИНА.

«МАЗ-СПОРТавто» тоже едет вместе с мобильной лабораторией, которая контролирует состояние грузовиков на пути к старту. Во время остановок проводится диагностика двигателей по характеристикам работающего моторного масла.

Фото: Наталья БУРУХИНА.

Проверка в Нижнем Новгороде прошла успешно. Тест показал: «красные зубры» находятся в полной готовности и могут продолжать своё движение к старту «Шелкового пути». Следующая остановка – в Челябинске, где их ждут уже 26 июня.

Подготовил: Дмитрий ВИТЮГОВ