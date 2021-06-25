«Вот это формы!»: Наталья Бочкарева взбудоражила поклонников откровенным фото в купальнике

Наталья Бочкарева взбудоражила поклонников откровенным фото в купальнике. Фото: Instagram.com

Актриса Наталья Бочкарева взбудоражила поклонников, выложив на ночь глядя горячее фото в своем Instagram. На снимке звезда сериала «Счастливы вместе» позирует в слитом купальнике с глубоким декольте, украшенном бахромой и демонстрирующем соблазнительные формы. Томный взгляд и поза выдают настоящую обольстительницу. Под фотографией она оставила провокационный комментарий:

«В Москве сегодня жарко… Я бы сказала, даже горячо. Простите, не удержалась», - написала она, поставив хештег #остудитеменя. Таким образом актриса пожелала спокойной ночи своим подписчикам.

«Вряд ли уснем теперь!», - справедливо заметил кто-то из поклонников.

«Фот это формы! При виде вас даже на севере станет жарко», - восхитились подписчики.

Наталья Бочкарева считается одной из самых ярких и эпатажных актрис нашего времени. Ранее «Комсомолка» публиковала подборку самых горячих фото звезды сериала «Счастливы вместе».