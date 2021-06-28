«Увеличит туристский трафик в Нижегородскую область»: на ПМЭФ-2021 обсудили развитие сети скоростных магистралей в России

На ПМЭФ-2021 обсудили развитие сети скоростных магистралей в России.

Развитие сети скоростных автомагистралей до 2030 года обсудили участники XXIV международного экономического форума, который прошел в Санкт-Петербурге 2-5 июня. Это первое столь масштабное деловое событие в мире после большого перерыва, вызванного эпидемией коронавируса. Экономику новой реальности, когда пандемия изменила абсолютно все сферы жизни, обсуждали тысячи участников из разных стран.

В частности, на конференции «Развитие транспортной инфраструктуры: курс на эффективность» обсуждался вопрос строительства скоростной магистрали М-12 «Москва – Казань», строительством четвертого и шестого этапа которой занимается строительно-инвестиционный холдинг «Автобан».

На ПМЭФ-2021 обсудили развитие сети скоростных магистралей в России.

- Участники обсудили существующие вызовы и возможные инструменты реализации задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным, новые инструменты поддержки региональных концессий, развитие сети скоростных автомагистралей до 2030 года, региональные проекты «подключения» к опорной сети магистралей и мультипликативные эффекты развитой транспортной инфраструктуры, - рассказали в компании.

В конференции, организованной холдингом «Автобан» и РБК, приняли участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Леонид Попов, председатель правления Евразийского Банка Развития Николай Подгузов, первые лица регионов и представители институциональных инвесторов.

На ПМЭФ-2021 обсудили развитие сети скоростных магистралей в России.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов предложил увеличить количество транспортных развязок на строящейся скоростной магистрали М-12. По нынешнему проекту их будет всего четыре: две в Нижегородской области и еще по одной – в Республике Чувашия и Владимирской области. Транспортные развязки в Нижегородском регионе предусмотрены на пересечении с автодорогой федерального значения Р-158 Нижний Новгород — Саратов и автодорогой регионального значения Работки — Порецкое. Расстояние между данными транспортными развязками составляет 103 км. По словам Сергея Морозова, съезды с магистрали М-12 на привлекательные для туристов направления, а также площадки для развития придорожного сервиса позволят существенно увеличить туристский трафик.

На ПМЭФ-2021 обсудили развитие сети скоростных магистралей в России.

Трасса М-12 «Москва – Казань» - самый масштабный российский дорожный проект ближайших лет. Дорога протяженностью 729 километров пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш и Шали. Скоростная магистраль позволит добираться из столицы в Татарстан всего за 6,5 часов.

Строительство М-12 было поделено на несколько этапов, некоторые из которых пройдут по территории Нижегородской области. Трасса М-12 затронет девять южных районов региона: Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский, Краснооктябрьский и Пильнинский.

Скоростная трасса М-12 «Москва – Казань» и обход Тольятти станут частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». В рамках ПМЭФ строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» и Евразийский банк развития подписали соглашение о совместной реализации обхода Тольятти. Документ подписали генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Алексей Андреев и председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. В рамках сотрудничества Евразийский банк развития совместно с синдикатом банков, а также через предоставление акционерного финансирования намерен выделить средства для строительства магистрали.

Подписание соглашения поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Успешное развитие регионов и России в целом во многом зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу соглашение о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Компания «ДСК «Автобан» и Евразийский банк развития инвестируют в этот проект порядка 120 миллиардов рублей. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута «Европа – Западный Китай», - отметил в режиме видеоконференции Владимир Путин.

На ПМЭФ-2021 обсудили развитие сети скоростных магистралей в России.

Международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» - трансконтинентальный проект, предполагающий воссоздание Шелкового пути, который не одно тысячелетие связывал Европу и Китай.

Протяженность маршрута составит около 8500 километров, 2300 из которых пройдут по территории России. По заявлению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина в ближайшие три-четыре года М-12 будет самым масштабным дорожным проектом России, имеющим особое значение для всего евразийского пространства. Суммарный прирост внутреннего регионального продукта в регионах прохождения магистрали к 2050 году может составить более 500 млрд рублей.