Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 июня 2021 года: средний возраст умерших от covid-19 нижегородцев составляет 73 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 27 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 123 817 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 334 новых случаев заражения.

Так, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 115 862 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов составило 151 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать четыре человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет 4 141 человека.

Статистика зараженных по коронавирусу на 28 июня Фото: Яндекс

На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (6 723 новых случаев), Московской области (2 608 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 298 новых случаев).

Напомним, что средний возраст умерших от коронавируса нижегородцев составляет 73 года. Министр здравоохранения региона отметил, что в среднем смерть заболевшего наступила на 9-й день нахождения в стационаре и на 16-й день болезни.