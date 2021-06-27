Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Шахунском районе Фото: Instagram @melikdavidmsk

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в воскресенье, 27 июня. Их доставили ЦРБ г. Шахунья в 13:55 для осмотра и обследования. Об этом сообщает заместитель губернатора, министра здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил в Instagram.

На данный момент известно, что ребенок находится в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение. 34-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести находится в хирургическом отделении. Мужчина 39 лет в госпитализации не нуждался.

- В 16:40 принято решение поднять вертолёт медицинской эвакуации. Несмотря на погодные условия, экипаж и медики приняли решение на взлёт в 17:25, - сообщает , министра здравоохранения Нижегородской области.

Так, в данный момент вертолет с реанимационной бригадой областного Центра медицины катастроф летит в Шахунью для эвакуации ребенка в областную детскую клиническую больницу.

- Потребуется работа мультидисциплинарной команды - педиатров, нейрохирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов и других специалистов, - также подчеркивает Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что четыре человека, в том числе один ребенок пяти лет, пострадали в ДТП в Шахунье. Согласно информации, авария произошла в 14 часов в воскресенье, 27 июня, в г. Шахунья на 259-й км дороги «Н. Новгород – Яранск». Известно, что произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «ВАЗ-2110».