В горку и почти без пробок: "Комсомолка" оценила открывшийся виадук Ольгинской развязки. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Весь последний год нижегородцы жили в ожидании грядущего открытия Ольгинской развязки. Ее строительство стартовало еще прошлой весной. С тех пор горожане то и дело вставали в многокилометровые пробки на въезде и на выезде из города. Особенно тяжелыми выдались первые месяцы после начала стройки. Учитывая все эти сложности, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ускорить строительство дорожного объекта. В результате, ее первый участок открылся уже 25 июня. «Комсомолка» оценила, как теперь нижегородцы пробираются по Ольгинской развязке.

По традиции выходные становятся самой горячей порой для автомобилистов, проезжающих через Ольгинскую развязку. Тысячи нижегородцев субботним утром направляются за город, а в воскресенье – в обратном направлении. Поэтому в выходные дни пробки здесь особенно впечатляющие. Однако нынешнее воскресенье обошлось почти без заторов.

При движении с Арзамасской трассы автомобилистам придется ехать в горку. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Небольшие крохотные затруднения начались на Арзамасской трассе только вблизи самого Ольгина. Фуры, автобусы и частные автомобили – все они выстроились в одну линию на въезде в город.

- Неужели опять пробка? – с недоумением интересовались друг у друга пассажиры автобуса. – Говорили же, что теперь заторов не будет.

Действительно, после того, как на развязке убрали привычный для всех светофор, движение транспорта изменилось. Теперь все автомобили , следующие по Арзамасской трассе, не сворачивают влево, как это было последние несколько месяцев, а следуют прямиком на виадук. Правда, тут их ожидает весьма крутой подъем на верхнюю точку виадука. По всей вероятности, именно из-за этого подъема здесь все еще формируется небольшая пробка. После этого два потока – с Арзамасской и Богородской трассы – все же соединяются в единый транспортный поток. Однако эту небольшую пробку удается проскочить буквально за 10 минут.

Теперь пробки удается проскочить за 10 минут. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

В обратном направлении изменений в движении транспорта куда меньше. Все автомобилисты следуют все по той же витиеватой траектории – от Ольгина с поворотом направо, а затем резким поворотом налево. Так что здесь водителям автомобилей стоит быть по-прежнему внимательными. Тем более, что до самого виадуака все автомобили со стороны Нижнего Новгорода следуют в одном транспортном потоке. Тем не менее, пока привычных пробок здесь пока не наблюдается.