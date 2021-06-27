Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 июня 2021 года: более 452 тысяч нижегородцев вакцинировались к 26 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 27 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 123 483 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 327 новых случаев заражения.

Так, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 115 711 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов составило 143 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет 4 117 человека.

Статистика зараженных по коронавирусу на 27 июня Фото: Яндекс

В Нижегородской области установлен новый рекорд по смертности от коронавируса. За последние сутки не смогли побороть COVID-19 двадцать шесть человек.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода (53 148) находится в г. Дзержинск (10 463) и г. Бор (6 072), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах. Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (12 923), за сутки там выявили 44 новых случая.

На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (7 916 новых случаев), Московской области (2 436 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 194 новых случаев).

Напомним, что на сегодняшний день, 26 июня, уже 452,4 жителя Нижегородской области привились от covid-19. В их число вошли как те, кто сделал оба компонента вакцины – таких большинство, так и те, кто сделал пока только одну.