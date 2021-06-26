Инкассатор, случайно застреливший своего коллегу, предстал перед судом в Нижнем Новгороде

Инкассатор, случайно застреливший своего коллегу, предстал перед судом Фото: "Экипаж. Хроника происшествий"/vk.com

Инкассатора, который случайно застрелил своего юного коллегу, начали судить в Автозаводском районном суде. Об этом сообщили в Instagram @kstatinn репортёры программы «Кстати» в пятницу, 25 июня 2021 года.

Николай Баринов, обвиняемый в убийстве по неосторожности, свою вину полностью признал. В дальнейшем, стрелявшему может грозить до трех лет лишения свободы.

- Все произошло без какого-либо с моей стороны умысла. Мы с ним дружили. Я искренне раскаиваюсь, еще раз прошу прощения у родителей, родных, близкий и друзей, что так получилось, - объясняет Николай Баринов.

Также, перед началом заседания Николай Баринов пытался извиниться перед родственниками и близкими людьми погибшего. Однако, они извинения принимать отказались.

- Простите, простите, пожалуйста. Но простить, может, и нельзя, но хотя бы услышьте, - добавил он в конце.

В свою очередь, мать погибшего молодого человека считает, что виноваты в данной ситуации это халатность и недосмотр со стороны руководства.

- Об этом должны понимать и думать руководители в первую очередь, а не охранник, не инкассатор. Это не они моделировали ситуацию, это руководство моделировало ситуацию. То есть все вопросы к руководству, - комментирует происходящее Ирина Коробкова.

Руководство компании «Брикс» до сих пор не дает комментарии по случившейся трагедии, в расследовании оно не фигурирует и к ответственности никто из компании не привлекается.

Напомним, что инцидент произошел утром 7 апреля на улице Минеева, около офиса компании «Бринкс», занимающейся перевозкой ценных грузов. В девятом часу утра сотрудники фирмы готовились к выезду на линию и проходили необходимый инструктаж. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как 23-летний старший инспектор Олег К. подходит к машине, припаркованной около крыльца, берет сумку, после чего в него неожиданно стреляет стоявший неподалеку мужчина в форме. К сожалению, ранение оказалось не совместимым с жизнь, и парень погиб на месте.

Также позже стало известно, что стрелявший мужчина не являлся сотрудником компании «Бринкс», а был охранником сторонней частной охранной организации, привлеченный для оказания вооруженного сопровождения ценностей.