«Нет ни в одном магазине»: Из-за аномальной жары нижегородцы расхватали вентиляторы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже почти неделю в Нижнем Новгороде стоит аномально жаркая погода – днем столбики термометров поднимаются до +37 градусов. Это почти на семь градусов выше нормы. Такая высокая температура воздуха стала серьезным испытанием для всех жителей Нижегородской области. Чтобы спастись от жары, нижегородцы бросились скупать вентиляторы и кондиционеры. Журналист «Комсомолки» попытался разыскать дефицитный товар в Нижнем Новгороде.

Первым делом просматриваю сайты магазинов бытовой техники. Результаты неутешительные - в категории «товары до 5000 рублей» вообще нет ничего и нигде. Да и среди товаров подороже выбор не особо огромный. И речь идет не только про сетевые магазины - даже зайдя в обычный маленький магазин в соседнем подъезде, вы не обнаружите ни одного вентилятора.

К слову, в таком дефиците нет ничего удивительного - уже накануне в крупных магазинах было не протолкнуться среди желающих приобрести вентиляторы. С заветными коробками на кассе были почти все.

Не лучше обстоят сейчас дела и в интернет-магазинах. Даже там, где обычно можно повыбирать среди различных вариантов, сравнивая характеристики и цены, теперь пустые строки. «Нет в наличии» - самый популярный ответ на запрос о вентиляторах.

Еще пару дней назад здесь можно было найти хоть какие-то варианты вентиляторов и даже сохранить их на время в отложенных, однако сейчас все товары моментально исчезают из корзины. В половине третьего ночи сегодня в одном из интернет-магазинов плохонький вентилятор за пару тысяч все же появился. Однако пока я мешкала, выбирая пункт выдачи, заветный товар у меня увели.

Такая ситуация в Нижнем Новгороде сейчас не только с вентиляторами, но и с кондиционерами. Спрос на них резко подскочил за последнюю неделю. Звоню по первому попавшемуся объявлению.

- Здравствуйте, а вы можете установить кондиционер?

- К сожалению, сейчас все время уже расписано.

- А когда ближайшее время?

- Ой, даже не скажу. Пока все расписано до сентября.

Примерно такой же ответ я услышала еще в трех компаниях. Так что если вам все же удастся приобрести кондиционер, то установят вам его не раньше осени.

КСТАТИ

Если вы не успели купить вентилятор и установить кондиционер, то для того, чтобы пережить аномальную жару, врачи советуют увеличить ежедневную норму потребления воды, больше пить горячий чай, закрывать и зашторивать окна, а на улицу надевать светлую одежду.