Современная эндоскопическая диагностика желудочно-кишечного тракта. Комфортное и качественное обследование пациента!

Только до 31.08.2021 в «МЦ УльтраМед» действует скидка 20% на ФГДС и колоноскопию.

Эндоскоп представляет собой тонкую гибкую трубку, оснащённую системой передачи изображения. Конец аппарата имеет управляемую часть, что позволяет врачу безопасно, под контролем зрения проводить его в исследуемый орган. Также эндоскопы имеют специальный канал, через который врач, при необходимости, может проводить инструменты и делать забор материала для микроскопического исследования, или выполнять различные лечебные манипуляции.

В начале 2021 года в медицинском центре «УльтраМед» в Автозаводском районе открылось новое отделение эндоскопии, в котором есть всё необходимое для качественного и комфортного исследования желудочно-кишечного тракта:

Видеогастроскопия (ФГДС)

Видеоколоноскопия

Комплексное эндоскопическое обследование ЖКТ (видеогастроскопия + видеоколоноскопия за одно посещение)

Согласно международным рекомендациям по скринингу КРР колоноскопию необходимо выполнить каждому здоровому человеку, начиная с 45 летнего возраста.

Большим преимуществом нового отделения является команда врачей и медицинских сестер с опытом работы в эндоскопии более 25 лет. Прием ведут: заведующий отделением заведующий отделением эндоскопии МЦ "УльтраМед", врач-эндоскопист высшей категории Важдаев Сергей Александрович и врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог высшей категории Заремба Ольга Леонидовна.

Все виды исследований пациент может пройти по желанию «во сне» - с применением внутривенной анестезии. Также при необходимости после исследования пациент может получить консультацию врача-гастроэнтеролога с назначением лечения.

Отдельное внимание заслуживает новое эндоскопическое оборудование клиники «УльтраМед». Отделение оснащено эндоскопической видеосистемой последнего поколения Fujifilm ELUXEO (Япония), которое позволяет получать качественное изображение HD уровня и выявлять самые минимальные изменения. Его видеопроцессор оборудован уникальным режимом BLI с четкой визуализацией поверхностных сосудов и слизистых оболочек. Гибкий и тонкий эндоскоп с микроскопическим наконечником позволяет провести процедуру максимально быстро и точно с возможностью увеличения изображений отдельных участков внутренней полости желудка и двенадцатиперстной кишки в 135 раз. Это позволяет получить изображения сопоставимые по качеству с гистологическим исследованием и сделать достоверный вывод о злокачественности или доброкачественности образований. Уже во время осмотра становиться понятно, как лечить данную опухоль - эндоскопически или хирургически.

О безопасности обследования

Обработка эндоскопов в клинике «УльтраМед» проводится в соответствии с современными санитарно-противоэпидемическими требованиями. С целью улучшения качества обработки и с целью обеспечения безопасности пациентам кабинет эндоскопии оборудован современной машиной для обработки эндоскопов МТ 5000 S.

Скрининговая колоноскопия – надежный метод диагностики рака!

Смотреть видеосюжет Отделение эндоскопии МЦ УльтраМед, г. Нижний Новгород, гастроскопия (ФГДС), колоноскопия

Колоноскопия является золотым стандартом диагностики колоректального рака.Основная задача скрининговой колоноскопии - выявление полипов, аденом, образований, которые не проявляют себя до тех пор, пока не увеличатся в размерах и не переродятся в рак. Согласно международным рекомендациям по скринингу КРР колоноскопию необходимо выполнить каждому здоровому человеку, начиная с 45 летнего возраста. Мелкие и большие полипы можно удалить во время исследования. Если выявляется ранний рак до появления симптомов, то есть все шансы на полное излечение.

«УльтраМед» гарантирует своим пациентам:

внимательное и чуткое отношение к пациентам,

безопасность обследования,

высокий уровень ответственности и заботы,

индивидуальный подход к пациенту,

курирование в подготовке к обследованиям,

демонстрацию результатов обследования,

консультация по результатам обследования.

Только до конца лета Вы можете пройти процедуру гастроскопии (ФГДС) и колоноскопии со скидкой 20%! Акция действует до 31.08.2021. Все подробности уточняйте у администраторов клиники.

МЦ «УльтраМед»

Нижний Новгород, пр. Ильича, 23 А

ст.м Парк Культуры

Тел.: (831) 262-12-12

www.ultramed-nn.ru

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