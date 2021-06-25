«Везти было поздно»: В Выксе женщина родила прямо на парковке возле супермаркета

В Выксе женщина родила прямо на парковке возле супермаркета. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Весьма необычные роды произошли накануне в Выксе Нижегородской области – здесь счастливая мамочка родила малыша прямо…на парковке возле супермаркета. К счастью, медики вовремя подоспели.

- Роды начались стремительно, скорая приехала быстро, но везти мамочку в роддом было уже поздно, - рассказали очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Медики действовали четко и слаженно, когда малыш появился на свет, обоих доставили в местный роддом.

Вскоре необычный случай прокомментировали и сами медики. Сейчас и мамочка, и малыш находятся под наблюдением врачей.

- Это стремительные роды, женщина нормальная, на учёте состояла, - рассказали «Комсомолке» в Выксунской ЦРБ, - Сейчас и женщина, и ребёнок в акушерском отделении, состояние удовлетворительное.

Напомним, недавно мы писали еще об одних счастливых родах - нижегородка с пересаженными поджелудочной и почкой родила здорового ребенка. Это первый подобный случай в России.

- Наши три учреждения сделали чудо: ПОМЦ, ПИМУ и перинатальный центр в городе Дзержинске!», - поделился в своем Instagram замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Сейчас мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо, за их здоровьем наблюдают врачи, а ребенку оказывается необходимая поддержка для рожденных раньше срока.