Погода в Нижнем Новгороде в выходные 26-27 июня 2021: Жара и грозы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже неделю в Нижнем Новгороде стоит аномальная жара. Днем столбики термометров достигают отметки в +33…+34 градуса. Нижегородцы изнывают на городских пляжах и у фонтанов. И ближайшие выходные облегчения не принесут. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде 26-27 июня 2021.

- Днем в субботу, 26 июня, воздух прогреется до +31 градуса, - прогнозируют синоптики. – Однако вместо яркого солнца нижегородцев ожидает облачная погода. Более того, во второй половине дня в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается дождь. Также в субботу весьма вероятна гроза. В ночные часы будет чуточку прохладнее – столбики термометров опустятся до +22 градусов.

Не отступит жара и в воскресенье, 27 июня. Осложнится ситуация и тем, что в город снова вернется ясная солнечная погода. А значит, нижегородцам снова придется прогуливаться под палящим солнцем.

- Днем столбики термометров вновь подскочат до +32 градусов, - рассказывают синоптики. – При этом ни дождей, ни гроз, ни даже облачной погоды не ожидается.

По прогнозу синоптиков, аномальная жара простоит в Нижнем Новгороде еще как минимум до середины следующей неделе. Только после этого пекло начнет понемногу отступать.