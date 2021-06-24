«Рядом плескались дети»: В Нижнем Новгороде люди несколько часов купались возле тела утонувшего иракского студента

В Нижегородской области с начала купального сезона погибли 18 человек. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде произошел случай, который до глубины души возмутил добрую часть общественности. Вчера на озере Щелоковского хутора случилась трагедия: утонул молодой парень. Утром его тело вытащили из воды водолазы МЧС, дождались полицию и уехали. Ритуальная машина в таких случаях приезжает в течение дня, поэтому тело пролежало у берега несколько часов. Однако отдыхающих это нисколько не смутило: вокруг как ни в чем не бывало продолжали купаться и загорать люди, плескались ребятишки. Кто-то из очевидцев снял на видео, как труп с прикрытой пакетом головой лежит на мелководье, и тут же неподалеку катаются на качелях дети. Появление этого видео в соцсети вызвало бурю негодования интернет-пользователей. Самая распространенная реакция, которая встречается в комментариях – слово «жесть».

«То есть труп в воде никого не смущает? Детишки рядом на качелях катаются, люди плескаются. Жесть, конечно!» - удивляется Елена Палкина.

«Мамаши совсем что ли с дуба рухнули?! Детей-то купать, когда труп рядом перед глазами... Ничего святого, деградация людского сострадания, сопереживания... Человек человеку волк!» - написал Александр Азамат.

«Ужас какой! Там ведь рядом плескались дети – буквально в нескольких метрах от тела!», - поразилась Анна Власова.

Рядом с телом плескались дети. Фото: паблик "Регион 52"

Некоторые, однако, просто не верят в то, что люди действительно могут быть настолько равнодушными.

«Я думаю, просто многие не в курсе, что там рядом труп лежит, особо никто по сторонам не смотрит, когда пришел купаться, тем более с детьми, и уж вряд ли там каждому новому пришедшему кто то говорит – смотри, там труп лежит», - предполагает Ирина Троицкая.

А часть людей рассуждает так: «Так везде тонут, что ж теперь, не купаться?».

Погибшим оказался 23-летний студент из Ирака – в Нижнем Новгороде он учился в медицинском университете. Гибель иностранного студента подтвердил ректор ПИМУ Николай Карякин.

«К сожалению, это правда. Студент из Ирака утонул на Щелоковском хуторе. Соболезную родным и близким, университет поможет с оформлением необходимых документов», - написал он в своем Instagram.

Как рассказали в СУ СК России по Нижегородской области, вечером 22 июня молодой человек отдыхал на берегу озера с компанией знакомых, которые не сразу заметили его отсутствие. Только утром следующего дня его тело достали со дна водолазы МЧС. Вскоре следователи начали по данному факту проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«При его осмотре видимых телесных повреждений криминального характера обнаружено не было. Как говорят знакомые погибшего, в тот день он жаловался на боли в сердце, но все равно пошел купаться в воду», - рассказали в региональном следственном управлении СК России.

В Нижнем Новгороде сейчас стоит небывалая жара, и городские пляжи забиты до предела. Озера на Щелоковском хуторе пользуются особенной популярностью у горожан, и сейчас там на берегу яблоку негде упасть. К сожалению, этот несчастный случай – не единичный за последнее время. Так, 22 июня здесь утонул 20-летний парень, а в минувшую субботу погиб 14-летний мальчик - он здорово нахлебался воды, и его не смогли откачать. Очевидцы говорят, что и в этом случае окружающие были равнодушны к произошедшему.

«Его вытащили на понтон, но не смогли откачать... Вот лежит там его тело, а люди купаются, играют на гитаре и поют, играют в волейбол, купают малышей... Все так, как будто ничего не случилось... Я до сих пор в шоке и даже не смогу приходить больше на первое озеро... а очень нравилось там отдыхать...но не могу» – поделилась своими переживаниями нижегородка Надежда Михайлова.

Нижегородское МЧС бьет тревогу: в регионе сложилась катастрофическая ситуация с гибелью людей на водоемах. С начала купального сезона, то есть чуть больше, чем за три недели, на реках и озерах Нижегородской области погибли 18 человек, из которых четверо – дети.