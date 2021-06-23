Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 26 июня 2021: программа, правила посещения

26 июня в Нижнем Новгороде состоится третий день фестиваля "Столица закатов". Фото: АНО "Центр 800"

Очередной концерт фестиваля «Столица закатов» состоится в Нижнем Новгороде 26 июня. В этот раз на Нижневолжской набережной выступят популярная украинская певица MARUV, электронный дуэт из Нижнего Новгорода и Барселоны Gambino Sound Machine, а также нижегородский музыкант Pavel Khvaleev вместе с Avis Vox и Blackfeel Wite.

Публикуем полное расписание третьего дня фестиваля «Столица закатов» 26 июня:

19.00 Pavel Khvaleev-Live feat. Avis Vox & Blackfeel Wite

20.40 Gambino Sound Machine

21.50 MARUV

Фейерверк состоится по завершении концерта MARUV - ориентировочно в 22.30.

Традиционный для фестиваля салют в этот раз будет давать московская компания «Пиро-Класс», которая занимается пиротехническими шоу уже 25 лет. За это время она организовала уже более шести тысяч уникальных проектов, в том числе и фейерверк на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России.

Правила посещения

Допуск на фестиваль, как и в прошлый раз, будет осуществляться по специальным браслетам, которые необходимо получить заранее. Для этого необходимо предоставить один из этих документов:

- сертификат профилактической прививки от COVID-19 (qr-код с ЕПГУ);

- отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более 3-х дней);

- отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более 3-х дней) – для несовершеннолетних;

- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней);

Пункты выдачи браслетов будут работать в день концерта с 12:00 до 23:00 по адресам:

- напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк» (2 пункта);

- на площади Маркина (4 пункта);

- напротив ресторана «Плакучая ива» (2 пункта).

Также вблизи проведения мероприятия будут развернуты пункты экспресс-тестирования на антигены. Сделать такой тест стоит 1250 рублей, а для лиц до 18 лет – бесплатно.

Кроме того, прямо в зоне проведения фестиваля будет развернут мобильный пункт вакцинации, где могут привиться все желающие совершеннолетние граждане.