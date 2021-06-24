Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 июня 2021 года: ещё у 269 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 июня 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 24 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 122 546 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 269 новых случаев заражения.

Так, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 115 261 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов составило 137 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать два человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет 4 044 человека.

Статистика зараженных по коронавирусу на 24 июня Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода (52 905) находится в г. Дзержинск (10 394) и г. Бор (6 048), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах. Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (12 835), за сутки там выявили 11 новых случаев.

Статистика заражение по коронавирусу по региону на 24 июня Фото:Коронавирус. Оперштаб Нижегородской области

На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (6 555 новых случаев), Московской области (1 871 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 065 новых случая).

Напомним, что заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему не видит необходимости ПЦР-теста или анализа на антитела перед вакцинацией от COVID-19.