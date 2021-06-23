Спасали с дыхательным аппаратом: Двоих мужчин вытащили из канализационного колодца в Павловском районе

спасатели достали мужчин из канализационного колодца
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Операция по спасению двоих мужчин из канализации проводилась под Павловом в среду, 23 апреля, сообщает региональное ГУ МЧС. По неизвестным причинам мужчины оказались в глубоком колодце почти на окраине деревни Ясенцы. Сообщение о происшествии на улице Юбилейной поступило в 11:20. На место прибыла бригада скорой помощи, а также спасатели.
глубина колодца около трех метров
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Как выяснилось, пострадавшие находятся на глубине около трех метров. Одного из них – 61-летнего мужчину спасли сразу же. Второй, 42-летний пострадавший, находился в труднодоступном месте и уже не мог выбираться сам, он был в очень тяжелом состоянии.
- Последним шансом на спасение для него стали сотрудники МЧС, которые благодаря профессиональным умениям и навыкам спустились в труднодоступное место. Они включились в дыхательный аппарат на сжатом воздухе и незамедлительно начали спасательную операцию. С помощью лестницы-штурмовки и спасательной веревки мужчина, 1979 г.р., был поднят на поверхность, - сообщили в региональном ГУ МЧС.
пострадавших передали специалистам скорой помощи
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Оба спасенных уже переданы медикам. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
пострадавшие в тяжелом состоянии
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что аналогичный случай недавно произошел в Богородском районе. Тогда в колодце также оказались двое мужчин, один из них погиб.