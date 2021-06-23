Нижегородка с пересаженными поджелудочной и почкой родила здорового ребенка Фото: @melikdavidmsk

Жительница Нижнего Новгорода, которой пересадили несколько органов, родила здорового ребенка в понедельник, 21 июня. Новорожденной девочке дали имя Виктория. Об этом сообщает в своем Instagram замгубернатора региона и министр здравоохранения Давид-Мелик Гусейнов.

Так, маме новорожденной девочки делали процедуру трансплантацию органов – ей пересадили почку и поджелудочную железу.

- Наши три учреждения сделали чудо: ПОМЦ, ПИМУ и перинатальный центр в городе Дзержинске!, - поделился в своем Instagram замгубернатора Нижегородской области.

В родах принимали участие бригады ПОМЦа, ПИМУ и Дзержинского перинатального центра.

- Девочка. Имя Виктория. Это значит победа!, - добавил Давид-Мелик Гусейнов.

Важно отметить, что это первый официальный случай в России, когда пациентка с пересаженной поджелудочной и почкой не просто родила, а родила здорового ребенка.

Нижегородка с пересаженными поджелудочной и почкой родила здорового ребенка Фото: @melikdavidmsk

Также министр здравоохранения Нижегородской области назвал имена медиков, которые принимали роды вместе со своими командами: главный внештатный трансплантолог регионального минздрава, заведующий кафедрой университетской хирургии и трансплантологии ПИМУ, главный специалист по хирургии ПОМЦ Владимир Загайнов, завкафедрой акушерства и гинекологии ФДПОН ПИМУ Надежда Каткова и главный врач дзержинского перинатального Надежда Рыжова.

Сообщается, что сейчас мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо, за их здоровьем наблюдают врачи, а ребенку оказывается необходимая поддержка для рожденных раньше срока.