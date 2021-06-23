Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 июня 2021 года: за сутки в регионе заразилось еще 269 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 01:00 23 июня 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 269 новых случаев заражения. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 122 255 человек.

Напомним, что с начала пандемии переболели коронавирусом уже 115 124 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов составило 122 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать два человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших выросло до 4 тысяч человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 23 июня Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода (52 733) находится в г. Дзержинск (10 294) и г. Бор (6 017), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах. Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (12 800), за сутки там выявили 21 новый случай. Нижегородская область сейчас занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (6 555 новых случаев), Московской области (1 871 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 065 новых случая).

Напомним, что нижегородцев стали выписывать из больниц и стационаров из-за перепрофилирования под прием зараженных коронавирусной инфекцией. Пациентов на стационарном лечении выписывают под наблюдение участкового врача-терапевта.