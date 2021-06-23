«Просто мой грузовик!»

Гендиректор МАН Трак энд Бас РУС Ян Айхингер представил нижегородцам новую линейку грузовиков.

На презентации присутствовало более 100 клиентов MAN и представителей профильной прессы, которые участвовали в различных активностях. На площадке были оборудованы фотозоны, выставка техники и игровые зоны для посетителей с детьми. В рамках мероприятия состоялось более 80 тест-драйвов техники бренда на треке автодрома, на котором участники заездов могли прочувствовать все преимущества нового модельного ряда MAN.

Как отметил генеральный директор МАН Трак энд Бас РУС Ян Айхингер, он очень рад представить новое поколение грузовых автомобилей MAN в Нижнем Новгороде. По его словам, в год своего восьмисотлетия город необычайно преобразился.

Вывод на рынок грузовых автомобилей MAN нового поколения стал самым амбициозным и масштабным проектом компании за два последних десятилетия. В проекте принимало участие 2 100 сотрудников, общие затраты времени составили 12 000 000 человеко-часов. Из них только на разработку дизайна ушло 167 000 часов. В рамках проекта написано 2 800 000 строк программного кода, во всех отделах компании было интегрировано около 22 000 новых позиций номенклатуры. Тестовые образцы автомобилей прошли 4 000 000 километров во время испытательных поездок.

Грузовые автомобили MAN нового поколения серий TGL, TGM, TGS и TGX с разрешенной полной массой от 7,5 до 41 тонны – задают новые стандарты в области эффективности и экономичности, удобства для водителя, безотказности в работе, упрощения ведения бизнеса клиентом. Делая ставку на технику MAN, покупатели получают в лице компании MAN Truck & Bus надежного партнера, уверенно стоящего на пути трансформации из обычного производителя транспортных средств в поставщика интеллектуальных, передовых транспортных решений. Можно сказать, что новое поколение грузовиков MAN – это не просто автомобили, а комплексное предложение, устанавливающее новые стандарты на рынке грузовой техники и опирающееся на самые передовые цифровые решения.

Все желающие могли протестировать обновлённый автомобиль, и не скрывали своего удовольствия от вождения.

Уже на самой ранней этапе разработки грузовика нового поколения компания MAN привлекала к процессу его проектирования реальных клиентов и водителей, чтобы как можно более полно и последовательно реализовать в готовом продукте решения, удовлетворяющие их потребностям. В итоге теперь каждый покупатель сможет сказать о новом MAN – это «Просто мой грузовик!» - именно эта фраза (Simply my truck) и стала девизом для этого революционного семейства автомобилей. При этом грузовики нового поколения продолжают традиции легендарных моделей MAN, наследуют и выводят на новый уровень их лучшие качества – комфорт, безопасность, экономичность, надежность, удобство в обслуживании.

Новое поколение автомобилей MAN — это не только новый продукт, но и масштабные улучшения в сфере производства и продаж. Чтобы подготовиться к выводу на рынок нового поколения, компания инвестировала около 100 млн евро, дополнительно 85 млн евро было инвестировано в новый окрасочный цех для кабин на головном предприятии. Грузовики MAN нового поколения для российского рынка будут выпускаться на заводах в Мюнхене, Кракове и Санкт-Петербурге.

В эксклюзивном интервью «КП» генеральный директор МАН Трак энд Бас РУС Ян Айхингер рассказал о разработках нового грузовика и поделился планами на ближайшее будущее.

- Господин Айхингер, назовите ключевые отличия нового модельного ряда от предыдущего поколения? Какие ноу-хау были разработаны и внедрены компаний впервые?

- Единственная часть машины, которая не изменилась, это – привод. То есть, ось, коробка передач и двигатель остались прежними. Всё остальное полностью обновилось. У нас абсолютно новая электронная архитектура. Она уже настроена на то, чтобы продвигать нас к технологиям будущего. У нас также появились как активные, так и пассивные системы безопасности. Эти системы настроены на то, чтобы предотвратить возможные столкновения на дороге.

- Каким вы видите будущее отрасли в перспективе 5-10 лет? За какими разработками стоит будущее и что MAN делает уже сейчас?

- Трудно выделить какие-то самые главные тренды, они все важны. Как известно, через два десятка лет европейские производители коммерческой автотехники планируют перейти к производству исключительно автомобилей с нулевым выбросом. Принято считать, что это подразумевает полный отказ от применения двигателей внутреннего сгорания, то есть окончательный переход к указанному сроку на электрический привод. Электромобильность – это тоже неизбежный тренд, хотя некоторые в России относятся к этому скептически. Хотя самый большой парк электробусов находится ни в Лондоне, ни в Париже, а в Москве. Недавно в вашей стране мы презентовали новый электробус, потому что уверены, что за ними будущее. А к 2030 году наши грузовики будут также работать автономно полностью на электроприводе.

На мероприятие посетители могли оценить не только внешний вид грузовиков, но их их «внутренности».

- Насколько я знаю, вы сами имеете права советующей категории и управляли грузовиком, расскажите ваши впечатления с точки зрения водителя? С кем или с чем у вас ассоциируется новый MAN TGX, который вы представили в Нижнем Новгороде?

- Конечно, управлять легковым автомобилем и грузовиков - это совершенно разные вещи. Особенно, если есть ещё прицеп. На нижегородском автодроме мы решили предоставить возможность испытать себя в нашей новой машине двум профессиональным гонщикам. Один из них вообще никогда не был в кабине грузовика. Для нас было важным, как они себя поведут. Потому что когда мы занимались разработкой, хотели, чтобы на водительском месте всё было интуитивным. Было приятно, что когда гонщики сели за руль, мне ничего не пришлось объяснять. Они сели – и поехали! Сначала круг прошли на низкой скорости, а потом разогнались. Если говорить о моих личных сравнениях по уровню комфорта MAN TGX и легкового автомобиля, то самое близкая ассоциация – это управление минивэном Volkswagen Multivan.

- Вы реализуете масштабный проект и презентуете грузовик в крупных городах России, по какому принципу осуществлялся выбор городов и что вы ожидаете по окончании Road show?

- Выбрать 11 городов из 65-ти, где расположены наши сервисные станции, честно говоря, было очень сложно. Понятно, мы были ориентированы на Москву и Санкт-Петербург, также мы хотели посетить юг России, а потом у нас родилась мысль добраться и до Владивостока. И, соответственно, маршрут мы выстраивали из логистических соображений, опираясь, в том числе, и на бюджет проекта.

Заместитель коммерческого директора «МАН Трак энд Бас РУС» Сергей Авреньев рассказал о том, что с апреля начались первые продажи обновлённых грузовиков, и вся производственная программа по новому модельному ряду до конца этого года уже получила спрос, заключены контракты.