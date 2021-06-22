Виадук на Ольгинской развязке откроют 25 июня

Движение здесь будут открывать поэтапно. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство транспортной развязки в деревне Ольгино выходит на финишную прямую. Завершено строительство эстакады, и уже 25 июня виадук откроют для движения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Глеба Никитина, движение будет запускаться поэтапно на построенных участках развязки, разгружая дороги в районе деревни Ольгино, где из-за строительных работ нередко скапливаются серьезные заторы. После того, как в строй введут виадук, схема движения здесь изменится.

Схема движения на ольгинской развязке изменится. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«По новой схеме движения специалисты убирают светофор, транспортные потоки больше не будут пересекаться на одном уровне. У строителей тем временам появится возможность выйти на завершающий этап на других участках», - отметил Глеб Никитин.

Напомним, строительство транспортной развязки в деревне Ольгино на выезде из Нижнего Новгорода началось в мае 2020 года. По контракту подрядчик должен завершить работы в октябре 2021-го, однако график работы был скорректирован так, что позволит сдать объект раньше срока, к 800-летию Нижнего Новгорода.

КОНКРЕТНО

Вот как будет выглядеть схема движения в районе ольгинской развязки:

- в направлении из Нижнего Новгорода в Богородск и обратно движение будет осуществляться по построенному путепроводу;

- из Нижнего Новгорода в Арзамас схема проезда остается неизменной с правой полосы с поворотом налево под вновь построенный путепровод;

- из Арзамаса в Нижний Новгород с правой полосы направо по вновь построенному съезду с односторонним движением;

- в направлении Богородск - Арзамас движение будет осуществляться вправо по вновь построенному съезду;

- Чтобы проехать из Арзамаса в Богородск, как и ранее, водителям необходимо проехать в сторону Нижнего Новгорода с выбором перекрестка, разрешающего разворот в обратном направлении на Богородск.