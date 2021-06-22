В зоопарке «Лимпопо» ввели специальный режим из-за аномальной жары Фото:пресс-служба нижегородского зоопарка "Лимпопо"

Как сообщила Комсомолке пресс-служба нижегородского зоопарка "Лимпопо", из-за аномально жаркой погоды в зоопарке пришлось изменить распорядок дня птиц и зверей.

Так, некоторых животных в течение дня поливают водой, в частности овцебыка и зубров. Кроме того, у всех животных увеличен рацион воды, а вода в поилках меняется несколько раз в день. Всем крупным хищникам и приматам в качестве обязательного дополнения к основному рациону полагается натуральное мороженое – фруктовый лед, приготовленный по специальному рецепту.

- Данное лакомство абсолютно безопасно и даже полезно для животных, так как полностью изготовлено из натуральных продуктов: в частности, ягодного компота, который мы предварительно заливаем в специальные формы и отправляем в морозильные камеры. Через несколько часов мы получаем фруктовый лед, который мы приправляем свежими фруктами: яблоками, грушами и мандаринами, - пояснил генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Гересичкин.

В зоопарке «Лимпопо» ввели специальный режим из-за аномальной жары Фото:пресс-служба нижегородского зоопарка "Лимпопо"

Все вольеры оснастили и заполнили резервуары с водой для того, чтобы животные всегда могли принять водные процедуры.

- В тех вольерах, где искусственные бассейны отсутствуют, осуществляется искусственное орошение почвы. Речь в данном случае идет о таких крупных травоядных животных, как зубры, яки, северные олени, хайленды, овцебыки. Во избежание стресса увлажняется именно почва, так как кроме овцебыка все остальные животные прямого контакта с водой избегают, - подчеркнул генеральный директор нижегородского зоопарка.

В зоопарке «Лимпопо» ввели специальный режим из-за аномальной жары Фото:пресс-служба нижегородского зоопарка "Лимпопо"

Кроме того, несколько раз в день специальная комиссия, в которую входят ветеринарные врачи, проводит осмотр животных и контролируют их самочувствие – есть ли признаки вялости, угнетённости или снижения аппетита.

Сообщается, что сейчас все животные зоопарка чувствуют себя хорошо.

Напомним, обитатели нижегородского зоопарка спасаются от аномальной жары фруктовым льдом. Справляться с капризами погоды нелегко не только людям, но и животным. Чтобы хоть как-то помочь изнывающим от зноя зверушкам, в нижегородском зоопарке «Лимпопо» решили угостить их фруктовым льдом.