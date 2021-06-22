У нижегородца изъяли более 30 единиц оружия и двух тысяч патронов Фото: Василий Ходарев

Жители дома в Канавинском районе даже не подозревали о том, что у их соседа по лестничной площадке дома может находиться незаконный склад оружия и боеприпасов, и даже специально-оборудованная подпольная оружейная мастерская. Однако, в правоохранительные органы поступило сообщение – их проинформировали о том, что один из жителей Канавинского района Нижнего Новгорода может нелегально хранить оружие у себя в квартире.

По информации МВД России по городу Нижнему Новгороду, полицейские выехали на адрес, чтобы проверить информацию, и сразу задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов в Нижнем Новгороде. Как и ожидалось, разрешения на хранения оружия у нижегородца не оказалось.

У нижегородца изъяли более 30 единиц оружия и двух тысяч патронов Фото: пресс-служба МВД России по городу Нижнему Новгороду

- Следственно-оперативной группой у него были изъяты 33 предмета, конструктивно схожих с револьверами, пистолетами и карабинами. Разрешения на хранение и ношение данного оружия у подозреваемого не было. Также в квартире было обнаружено более двух тысяч патронов, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако, предварительное расследование всех обстоятельств уголовного дела также продолжается.

Сотрудники также подозревают, что нижегородец мог заниматься переделкой оружия.

- Есть основания полагать, что, помимо незаконного хранения огнестрельного оружия, подозреваемый может быть причастен к его переделке», — также добавила Ирина Волк.

Напомним, что 23 января 2021 года, утром выходного дня мужчина выстрелил в свою подругу, а после свёл счёты с жизнью. В ходе проверки в квартире пары полиция обнаружила целый арсенал оружия. По предварительным данным погибший мог быть "чёрным копателем". Также предполагается, что жильё арендовал он.