Синоптики рассказали, надолго ли задержится в Нижегородской области аномальная жара

В ближайшие дни станет еще жарче. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области установилась аномально жаркая погода: вот уже который день столбики термометров показывают выше +30 градусов. Причина тому – жаркий антициклон, под влиянием которого воздух прогревается до экстремальных значений.

«Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы. Такого жаркого июня не было с послевоенных лет», - рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеопрогнозов - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. Специалист при этом подчеркнула, что летом 2010 года жара началась несколько позднее.

При этом синоптики предупреждают, что в ближайшие дни станет еще жарче.

«В период с 22 по 26 июня в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается температура воздуха +35…+37 градусов днем и около +20 – ночью», - предупредила Ольга Мокеева.

По ее словам, жара продержится всю эту неделю и начнет ослабевать лишь 27-28 июня. Согласно прогнозу синоптиков, на следующей неделе ожидается теплая и вполне комфортная погода с температурой воздуха +25…+28 градусов.