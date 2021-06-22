Летние Акции в многопрофильной клинике «Альфа-Центр Здоровья».

«Альфа-Центр Здоровья» – федеральная сеть многопрофильных медицинских центров, предлагающих квалифицированные услуги по доступным ценам.

10 лет успешной работы для взрослых и детей!

Хотим познакомить Вас с акциями клиники, проходящих в летний период:

1. По 31.08.2021 г. - Акция «Добро пожаловать»! Только для новых пациентов – первичный прием врача – всего 800 руб.

Подробная информация об акции на сайте и по тел. (831)266-69-42

«Альфа-Центр Здоровья» – федеральная сеть многопрофильных медицинских центров.

2. По 31.08.2021 г. в клинике «Альфа-Центр Здоровья» г. Нижний Новгород проводится акция «Массаж со скидкой 50%». На процедуру медицинского массажа будет действовать скидка 50%.

Подробная информация об акции на сайте и по тел. (831)266-69-42

3. Акция «Удаление папиллом, бородавок и др. со скидкой 20%».

По 30 июня 2021 г. - удаление новообразований (Удаление контагиозных моллюсков, кондилом, папиллом, родинок, бородавок и др.) со скидкой 20%.

Подробная информация об акции на сайте и по тел. (831)266-69-42

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» - это:

• более 70 врачей-профессионалов, которым доверяют уже 10 лет

• оказание качественной медицинской помощи для взрослых и детей

• новейшие методы диагностики

• стоматологические услуги

• результаты обследований и рекомендации врача доступны в мобильном приложении и личном кабинете пациента

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья».

Контакты:

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50

тел. (831)266-69-42

Сайт: https://novgorod.alfazdrav.ru/