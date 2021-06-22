Летние Акции в многопрофильной клинике «Альфа-Центр Здоровья».
«Альфа-Центр Здоровья» – федеральная сеть многопрофильных медицинских центров, предлагающих квалифицированные услуги по доступным ценам.
10 лет успешной работы для взрослых и детей!
Хотим познакомить Вас с акциями клиники, проходящих в летний период:
1. По 31.08.2021 г. - Акция «Добро пожаловать»! Только для новых пациентов – первичный прием врача – всего 800 руб.
Подробная информация об акции на сайте и по тел. (831)266-69-42
«Альфа-Центр Здоровья» – федеральная сеть многопрофильных медицинских центров.
2. По 31.08.2021 г. в клинике «Альфа-Центр Здоровья» г. Нижний Новгород проводится акция «Массаж со скидкой 50%». На процедуру медицинского массажа будет действовать скидка 50%.
Подробная информация об акции на сайте и по тел. (831)266-69-42
3. Акция «Удаление папиллом, бородавок и др. со скидкой 20%».
По 30 июня 2021 г. - удаление новообразований (Удаление контагиозных моллюсков, кондилом, папиллом, родинок, бородавок и др.) со скидкой 20%.
Подробная информация об акции на сайте и по тел. (831)266-69-42
Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» - это:
• более 70 врачей-профессионалов, которым доверяют уже 10 лет
• оказание качественной медицинской помощи для взрослых и детей
• новейшие методы диагностики
• стоматологические услуги
• результаты обследований и рекомендации врача доступны в мобильном приложении и личном кабинете пациента
Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья».
Контакты:
Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»
Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50
тел. (831)266-69-42
Сайт: https://novgorod.alfazdrav.ru/