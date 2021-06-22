Сваи, ливнёвки и скважины: как Нижегородский кремль защитят от оползней.

Такого перепада высот, как у Нижегородского кремля, нет ни у одного кремля в мире. Высокие волжские откосы, сложный рельеф, серьёзные техногенные нагрузки, дороги, коммуникации, здания, сам кремль – всё это также создаёт опасность схода грунта и вызывает беспокойство за прочность кремлёвских стен. К 800-летию Нижнего Новгорода городу из федерального бюджета были выделены средства, благодаря которым эта проблема будет решена.

Сейчас над укреплением склонов работают лучшие инженеры, учёные, геологи и геодезисты – как нижегородские, так и приглашённые из федерального научно-исследовательского института.

Состояние предельного равновесия

Склоны занимают значительную площадь территории Нижегородского кремля. При этом, по словам проректора Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Ильи Соболя, кремлёвские склоны находятся в состоянии предельного равновесия. Это значит, что любое проявление негативных факторов, техногенных или природных, может привести к оползню.

Установка арматурного каркаса в обсадную трубу буронабивной сваи.

.– Породы начинают движение по склону, если сумма сил удерживающих меньше суммы сил сдвигающих, – поясняет Илья Соболь. – Например, весной 2018 года перед ЧМ по футболу на участке от Коромысловой башни до Тайницкой зафиксировали нарушение травянистого покрова и просадку грунта на всю ширину бульвара. Весной 2020 года этот оползень сошёл в 20 метрах от стены кремля. Причина проста – переувлажнение грунта склона после периода снеготаяния и обильных дождей. Так было и на Похвалихинском съезде, и на склоне у Вечного огня. Склоны в кремле повсеместно такие, причём не только на внешнем периметре, но и внутри. Однако до 2020 года специализированных противооползневых работ на кремлёвских склонах практически не проводилось.

Проект мероприятий по устранению оползневой опасности на склоне от Тайницкой башни до Часовой, от Зачатьевской до Георгиевской, на склонах Губернаторского сада и Вечного огня разрабатывался специалистами архитектурно-строительного университета под руководством доктора технических наук Ильи Соболя. Сейчас специалисты ННГАСУ выполняют большую часть исследовательских и склоноукрепительных работ к юбилею города в рамках программы «Город 800», инициированной губернатором Глебом Никитиным

Для укрепления склонов Нижегородского кремля установят 3290 свай.

– Коэффициент устойчивости склона определяется при помощи специальных расчётов и геологических изысканий: это зависит от состава грунта, состояния массива, толщины пластов, – объясняет Илья Соболь. – А на особо ответственном участке, который находится в месте расположения фуникулёра, совместно со специалистами федерального НИИ имени Герсеванова была разработана система геотехнического мониторинга.

Сваи, ростверки, ливнёвки

Заказчиком проектных и склоноукрепительных работ выступило управление делами правительства Нижегородской области. По словам заместителя управляющего делами, начальника управления капитального строительства правительства Нижегородской области Олега Синюкова, при устройстве противооползневых сооружений будут применяться хорошо зарекомендовавшие себя способы защиты склонов. В первую очередь это подпорные стены из свай с железобетонными ростверками.

По внешнему и внутреннему периметрам кремля будет размещено 3290 свай.

– Это сложные и дорогие удерживающие конструкции, которые устраиваются на наиболее опасных участках – там, где оползневое давление достигает серьёзных величин, – отмечает специалист. – Всего по внешнему и внутреннему периметрам кремля будет размещено 3290 свай.Буронабивные сваи диаметром от 325 до 630 миллиметров и длиной от 5 до 25 метров устанавливаются в скважину, куда опускается обсадная труба, в неё вставляется арматурный каркас, и эта конструкция заполняется бетоном. Также при склоноукрепительных работах применяются и винтовые сваи длиной от 3 до 8 метров, которые ввинчиваются в основание склона при помощи специальной техники. Оголовки свай жёстко закрепляют монолитным железобетонным ростверком (это железобетонные конструкции – стенки, горизонтально скрепляющие верхушки свай), чтобы поддерживать склон изнутри. Общая протяжённость подпорных свайно-ростверковых стен составит порядка 2635 погонных метров.

Ростверки - это железобетонные конструкции, стенки, горизонтально скрепляющие верхушки свай.

Комплексная инженерная защита кремля включает и грамотное водоотведение. Как показали исследования и расчёты, вероятность оползня довольно велика при сильных ливнях и нарушенной системе водоотвода.

– Наши склоны по результатам расчёта устойчивости имеют условно работоспособное состояние, то есть склон стоит до проявления негативных факторов, техногенных или природных (например, при обильных осадках может произойти замачивание склона, а в замоченном состоянии коэффициент устойчивости склона уже имеет отрицательные значения), что требует мероприятий по усилению, – констатирует Олег Синюков. – Сейчас, проводя комплексные мероприятия по укреплению склонов, мы создаём совершенно новую систему сбора и отвода ливневых вод. Это система дождеприёмников, лотков, колодцев, коллекторов и камер. Основная проблема старого трубопровода – кальциевые отложения, которые сужают диаметр труб, при этом химическими методами их не прочистить. Все старые трубы, не отвечающие современным требованиям, были заменены.

Оголовки свай жёстко закрепляют монолитным железобетонным ростверком.

По данным Олега Синюкова, новый подземный трубопровод составит 1775 погонных метров. Общая длина новой системы водоотведения всех типов – 7200 метров. Кроме того, для оценки технического состояния и определения объёма ремонтных работ в следующем году планируется комплексно обследовать систему дренажных штолен, действующих с середины прошлого века. В этом году будет отремонтирована дренажная штольня около фуникулёра.

Чкаловская лестница станет крепче

Работы по укреплению склонов коснулись и Чкаловской лестницы, реставрация которой подходит к завершению. Предусмотрено мощное основание из 27 20-метровых свай под верхнюю площадку взамен разрушившегося, бермы (специальные уступы на склоне), ливневая система. Все работы, включая укрепление склона, будут невидимыми для глаз, ведь главная задача – сохранить облик Чкаловской лестницы в её незыблемом виде как объекта культурного наследия.

Как отмечают специалисты, такого объёма работ на склонах кремля, который выполняется к 800-летию, никогда и никем не выполнялся. В результате будет обеспечена устойчивость кремлёвских склонов, что обезопасит стены и башни от возможных разрушений, осадок и деформаций основания.

Проектами предусмотрено также благоустройство склонов. Дорожки, лестницы, высадка растений, малые архитектурные формы сделают доступными и привлекательными даже самые глухие уголки территории кремля.

Открытие кремля для посещения нижегородцами и гостями города планируется в августе этого года.

Алина МАЛИНИНА