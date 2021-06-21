«Группа ГАЗ» профинансировала создание ПЦР-лаборатории в Павловской ЦРБ

На создание этой лаборатории «Группа ГАЗ» направила 7 миллионов рублей. Фото пресс-службы "Группы ГАЗ"

Отличная новость для жителей Павловского района – теперь все они смогут оперативно сделать тест на Covid в новой ПЦР-лаборатории. Она открылась на базе Павловской ЦРБ при финансовой поддержке «Группы ГАЗ». Раньше тесты Павловской больницы отправлялись в Нижний Новгород. В результате ждать результатов приходилось по несколько дней. А теперь их можно будет получить в течение суток. Вся диагностика проводится бесплатно по назначению участкового терапевта больницы.

- Открытие лаборатории в период пандемии очень важно, - уверен главный врач ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» Александр Маслагин. - Это возможность для жителей Павловского района получать доступную качественную и главное быструю помощь. Мы - и персонал, и пациенты - очень благодарны компании за оказанную помощь.

Новая лаборатория входит в состав клинико-диагностической лаборатории, расположенной в новом корпусе районной больницы. Проходить тестирование там смогут не только жители Павловского района, но и всех ближайших районов.

- Впервые в работу лаборатории нашей больницы внедрены молекулярно-генетические методы исследования, - рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» Наталья Денисова. – Благодаря этому мы можем в течение суток выделять возбудителей инфекции и ставить диагноз. Это удобно и для здоровых людей, которые собрались на отдых либо в командировки, где необходимо предъявить результаты тестирования.

На создание этой лаборатории «Группа ГАЗ» направила 7 миллионов рублей.

- Инвестиции в создании ПЦР-лаборатории - наш очередной вклад в борьбу с коронавирусом, - отметил управляющий директор Павловского автобусного завода Андрей Васильев. - Еще во время первой волны пандемии «Группа ГАЗ» помогала медикам с закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинских масок, спецодежды и дозаторов. Также мы бесплатно предоставляли транспорт вместе с водителями для работы участковых врачей в Павлово.

Всего же на борьбу с коронавирусом с начала пандемии компания выделила 1,5 миллиарда рублей. Эти средства пошли на защиту здоровья работников заводов, благотворительные инициативы и помощь нуждающимся во время пандемии. Еще в 2020 году на предприятиях компании при поддержке общественного деятеля Олега Дерипаски стартовала программа #ГАЗПОМОГАЕТ. Совместно с дилерскими центрами компания выделила благотворительным организациям 200 автомобилей в 80 городах страны для развоза продуктов питания всем нуждающимся во время самоизоляции. Также в тех регионах, где представлены предприятия «Группы ГАЗ», компания помогает больницам и социальным учреждениям поставками средств индивидуальной защиты. В общей сложности, за время пандемии было передано более миллиона защитных масок, респираторов и защитной спецодежды. Компания не оставила в беде и самых тяжелых пациентов – в больницы были закуплены аппараты ИВЛ, анестезиологические и реаниматологические мониторы и пульсоксиметры. За реализацию социальной программы #ГАЗПОМОГАЕТ «Группа ГАЗ» стала лауреатом Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел» в номинации «Компетентное волонтерство».

Особое внимание профилактике коронавируса уделяется и на самом предприятии. В сентябре 2020 года на базе центра медицинской профилактики ГАЗ была создана сертифицированная лаборатория исследований широкого спектра инфекций, в том числе и COVID-19. Все работники предприятия могут проходить тестирование бесплатно. К слову, одними только тестами дело не ограничивается. В рамках программы сохранения здоровья сотрудников «Группа ГАЗ» закупила для заводской поликлиники высокоточные аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, оборудование для ультразвуковой диагностики и ударно-волновой терапии.