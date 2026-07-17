Валюта, дорогие часы и золотой слиток: 18-летняя нижегородка отдала мошенникам семейные ценности на 6 млн рублей

Мошенники выманили у 18-летней нижегородки деньги, дорогие часы и слиток золота. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская семья из Советского района еще долго с содроганием будет вспоминать этот день. 18-летняя девушка отдала мошенникам драгоценности, деньги и даже слиток золота, поверив, что на другом конце провода находится сотрудник Центробанка. Историей еще одной аферы поделились в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

«Вам звонят из Центрального банка»

Всё началось в первых числах июля с сообщения в социальной сети. 18-летней нижегородке написал неизвестный, а затем разговор перетек в мессенджеры. Звонивший представился сотрудником Центрального банка. Девушке сообщили: ее подозревают в переводе денег в недружественную страну. Статья серьезная, и избежать уголовного преследования можно только через подтверждение происхождение семейных накоплений.

Мошенники манипуляциями и угрозами убедили девушку в том, что сказанное ими правда, и заставили подключиться к разговору с помощью видеосвязи. Злоумышленникам требовалось увидеть «финансы» своими глазами. Девушка послушно прошла по квартире и продемонстрировала на камеру содержимое родительских тайников: пачки наличных в разной валюте, ювелирные украшения. Видео зафиксировало все: дорогие часы, две старинные серебряные монеты и, на радость мошенников, слиток золота.

«Ваш пароль – Арта»

Увидев, какой улов светит аферистам, они во что бы то ни стало пытались удержать жертву. Девушку убедили: чтобы «спасти» сбережения от «преступных посягательств» или следственных действий, их требовалось срочно передать специальному агенту.

Встречу назначили ночью, так как действовать нужно было тайно. И без того напуганная нижегородка собрала все накопленные годами ценности в рюкзак и вышла из дома. Возле подъезда ее уже ждал курьер. Назвав ему кодовое слово «Арта», девушка отдала рюкзак, и неизвестный растворился в темноте.

Правда оказалась горькой

Пропажа вскрылась утром, ее обнаружил отец. Осознав, что его дочь безжалостно обвели вокруг пальца мошенники, мужчина обратился в полицию. Сумма ущерба составила 6 млн рублей. Сейчас по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Следствие пытается установить не только личность таинственного ночного курьера, но и всю цепочку организаторов, державших девушку на крючке.

Нижегородцам напоминают: настоящие сотрудники Центробанка никогда не звонят гражданам через мессенджеры и не просят подтверждать наличие денег по видеосвязи. Если вас под любым предлогом заставляют светить перед камерой пачками купюр или золотыми слитками, перед вами мошенник, который хочет вас обмануть.