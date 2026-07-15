Интерактивная карта АЗС заработала в Нижегородской области. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином остается в центре внимания в Нижегородской области. Дефицит, возникший в конце июня, привёл к тому, что на одних заправках топливо исчезло, на других взлетели цены, а там, где бензин ещё продают по старым ценам, выстроились многочасовые очереди. Чтобы помочь водителям ориентироваться в этой обстановке, в регионе заработала интерактивная карта наличия топлива.

Карта доступна на нескольких площадках: на сайте правительства Нижегородской области, на портале «Карта жителя», а также в чат-боте в мессенджере MAX. В боте встроено мини-приложение с картой и возможность построить маршрут до ближайшей заправки, где есть топливо. Проект разработана при поддержке регионального правительства.

Нижегородская область стала первым регионом в стране, где наличие топлива и очереди на АЗС подтверждают волонтёры. Их оценки — приоритетные для сервиса, что обеспечивает максимально объективную картину. Сейчас добровольцы мониторят более 60 заправок. Данные по остальным АЗС формируются на основе обезличенной информации о транзакциях.

Напомним, с 9 июля в регионе действует новый порядок отпуска топлива. На всех сетевых АЗС, кроме заправок на трассе М-12, ввели правило чётных и нечётных дней: машины с номерами на чётную цифру заправляются в чётные даты, с нечётной — в нечётные. Ограничение действует и на бензин, и на дизель. Также на АЗС установлены лимиты на продажу топлива.

Кроме того, по номеру 122 (добавочный 6) работает горячая линия. Операторы рассказывают об условиях отпуска топлива на заправках. Линия работает ежедневно с 9:00 до 20:00.

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