Уезжают за возможностями, возвращаются за комфортом: Почему молодежь покидает Нижний Новгород и почему возвращается обратно

Каждый год многие молодые нижегородцы задумываются о переезде в другой город, и чаще всего выбор падает на Москву. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Каждый год многие молодые нижегородцы задумываются о переезде в другой город. Одних привлекают престижные университеты, других - возможности построить карьеру, а третьих - желание изменить привычную жизнь и попробовать себя в новом месте. Чаще всего выбор падает на Москву - город, который давно считается центром деловой, образовательной и культурной жизни страны.

Но далеко не все остаются там навсегда. Кто-то, спустя несколько месяцев или лет, принимает решение вернуться обратно. Почему так происходит? Разбираемся вместе с молодым специалистом, который прошел этот путь.

Хотелось получить новый опыт

Максиму 25 лет, сейчас он работает бизнес-девелопером. В Москву переехал в 18 лет. На тот момент уже работал в онлайн-школе программирования и понимал, что столица может открыть перед ним больше возможностей для профессионального развития. По его словам, решение о переезде было вполне осознанным. Его привлекали новые карьерные перспективы и желание увидеть, как устроена жизнь в крупнейшем городе страны.

- Каких-то завышенных ожиданий у меня не было. Я не думал, что сразу добьюсь большого успеха. Скорее хотелось получить новый опыт, - рассказывает Максим.

Это желание вполне понятно, поскольку после окончания школы или первых лет работы многие молодые люди стремятся сменить обстановку, попробовать свои силы в более конкурентной среде и посмотреть, какие возможности открывает жизнь в мегаполисе.

Так, для многих молодых специалистов столица остается привлекательной прежде всего благодаря широкому выбору вакансий и возможностям для карьерного роста. Здесь работают крупнейшие российские компании, развиваются современные технологии, регулярно открываются новые проекты и появляются вакансии в самых разных сферах.

Город никогда не замирает

Не менее важную роль играет и насыщенная городская жизнь. Москва предлагает огромное количество мероприятий, выставок, концертов, лекций и фестивалей. Многие сервисы работают круглосуточно, поэтому город практически никогда не замирает. Это и запомнилось Максиму особенно сильно:

- Больше всего мне понравилась насыщенная городская жизнь. Практически каждый день проходят различные мероприятия, а многие сервисы работают круглосуточно. Это создает ощущение, что город никогда не спит.

Впрочем, жизнь в столице оказалась не такой простой, как представлялось. Максим признается, что самым сложным для него стали постоянные поездки по городу. Несмотря на развитую транспортную систему, на дорогу уходило гораздо больше времени, чем он ожидал. Но главным испытанием оказался не транспорт.

- Со временем я понял, что не готов к такому ритму жизни. Большое количество людей, постоянная суета и ощущение, что расходов всегда больше, чем рассчитываешь, оказались для меня непривычными.

Для тех, кто вырос в более спокойном городе, адаптация к такому темпу и правда может стать непростой. Постоянная спешка, большие расстояния и высокий уровень расходов постепенно начинает влиять не только на привычный образ жизни, но и на эмоциональное состояние.

Взглянул на Нижний по-новому

Тогда Максим понял, что хочет вернуться. Решение не было связано с неудачами в работе или разочарованием в столице. Скорее наоборот, жизнь в Москве помогла понять, что комфорт складывается не только из карьерных возможностей. После возвращения, признается Максим, он по-новому взглянул на Нижний Новгород:

- За последние годы Нижний заметно изменился, стал более современным и привлекательным для жизни. Москва же всегда была городом больших возможностей. У каждого из этих городов есть свои сильные стороны.

Сегодня Нижний Новгород уже нельзя назвать лишь промежуточным этапом перед переездом в столицу. В городе есть различные общественные пространства, культурные площадки, развивается сфера услуг и становится больше возможностей для работы крупных компаниях и удаленных проектах. Конечно, по количеству возможностей Москва по-прежнему остается впереди, но для многих важны и другие вещи, такие как привычный ритм жизни, близость семьи, возможность быстрее добираться до работы и ощущение, что город стал своим.

Стоило ли уезжать?

Несмотря на возвращение, Максим не считает свое решение ошибкой.

- Уезжать, безусловно, стоило. В молодости важно не бояться перемен, пробовать новое, путешествовать и получать разный жизненный опыт.

Может, в этом и заключается главный вывод. Переезд не всегда означает, что человек покинет родной город. Иногда он помогает понять, что действительно важно - стремительная карьера и ритм большого мегаполиса или привычная среда, в которой чувствуешь себя дома.

Дарья ЗОРИНА