Пьяных за рулем стало вдвое меньше: В Нижегородской области сократилось число аварий по вине нетрезвых водителей

В Нижегородской области сократилось число аварий по вине нетрезвых водителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аварийность по вине пьяных водителей в Нижегородской области сократилась более чем в два раза. Статистику по итогам пяти месяцев 2026 года приводит региональный минтранс. Однако не всё так гладко — в девяти муниципалитетах ситуация, напротив, ухудшилась.

По данным министерства, с января по май 2026 года на дорогах региона произошло 1414 аварий — это на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число пострадавших снизилось на 12,3% (до 1785 человек), а погибших — почти на треть, с 112 до 77.

Особенно заметен прогресс в борьбе с нетрезвым вождением. Количество ДТП с участием пьяных водителей упало на 55% — со 151 до 68. Число погибших в таких авариях сократилось на 65,5% (с 29 до 10), раненых — на 57,3% (с 218 до 93).

Но есть и обратная сторона. В девяти муниципалитетах, включая Нижний Новгород, Воротынский и Кулебакский округа, количество аварий с нетрезвыми водителями выросло. Там же увеличилось и число погибших. Это говорит о том, что работа в этих территориях требует усиления.

Одним из ключевых инструментов профилактики остаётся обратная связь с жителями. Граждане могут сообщать о пьяных водителях по телефону 112. За пять месяцев поступил 1211 звонков, благодаря которым удалось выявить и привлечь к ответственности 266 нетрезвых автомобилистов. За каждое подтверждённое сообщение гражданину выплачивается 5 тысяч рублей.

Однако не все районы одинаково активно помогают бороться с пьянством за рулём. Из Краснооктябрьского, Тонкинского, Тоншаевского и Шарангского районов не поступило ни одного звонка. Ещё в нескольких муниципалитетах — лишь по одному обращению. И среди них есть те, где как раз отмечен рост аварий с участием нетрезвых водителей.