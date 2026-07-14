День смородины и память святых целителей: какие праздники отмечают нижегородцы 14 июля. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Про русских говорят, что у них есть праздник на каждый день — и в этом есть своя правда: в нашем календаре будто специально собрано столько поводов для радости, что нет ни одного «обычного» дня. От больших государственных дат до тихих семейных традиций — везде живёт привычка делиться хорошим настроением и говорить друг другу тёплые слова. Но мало кто знает, какие праздники отмечают 14 июля. Давайте вместе заглянем в календарь и откроем для себя, чем примечательна эта дата.

День смородины

Запах смородины — это запах детства. Стоит только растереть в пальцах тёмный лист, и перед глазами тут же появляется бабушкин сад: деревянные дорожки, нагретые солнцем доски крыльца, лёгкий ветерок, который несёт этот пряный, густой аромат по всей деревне. В нём всё лето: тишина после полуденного зноя, шёпот листвы, ощущение, что время чуть-чуть замедлилось, а мир стал добрее и уютнее.

Именно с этим чувством и связан День смородины, который отмечают 14 июля. Это не громкий праздник с фейерверками и салютами, а тихий, домашний повод порадоваться простым вещам. Его придумали сами садоводы как повод собраться, похвалиться урожаем и обменяться любимыми рецептами. Но корни самой традиции любить смородину уходят глубоко в прошлое. На Руси эту ягоду выращивали в монастырских садах и ценили как лекарство — не зря её называли «монастырским виноградом».

Дата 14 июля выбрана не случайно, именно к этому времени в большинстве регионов смородина доходит до идеальной спелости – самое время собирать их и делать заготовки. А в День смородины по-особенному приятно сварить варенье, испечь пирог или просто собрать горсть ягод прямо с куста.

День памяти святых чудотворцев Космы и Дамиана

Этот день становится не только поводом собраться за общим столом или заняться садовыми делами – и в православном календаре он отмечен важным событием: 14 июля чтут память святых Космы и Дамиана Римских.

Эти имена носили родные братья, жившие в Риме в III веке. Они рано остались без родителей и воспитывались матерью христианкой. Освоив врачебное искусство, братья лечили людей бесплатно, заявляя, что исцеляют силой Христа, — за это их и прозвали бессребрениками. Благодаря их помощи многие обращались в христианство.

О славе целителей узнал император Карин. Братьев вызвали на суд, где они отказались поклониться языческим богам. По преданию, после их молитвы императора поразил недуг — искривление шеи. Карин попросил братьев об исцелении и пообещал принять христианство. Косма и Дамиан помогли ему, после чего их отпустили.

Позже наставник братьев, позавидовав их известности, обманом увёл их в горы, убил и бросил тела в реку. Мученическая кончина Космы и Дамиана произошла около 284 года; позднее верующие обрели их нетленные мощи.

В наше же время традиция почитания святых Космы и Дамиана не угасает: верующие по прежнему молятся им об исцелении от телесных и духовных недугов, о помощи в учёбе, о защите семейного очага и даровании здоровых детей. Многие врачи и сегодня считают братьев своими небесными покровителями.

Летние Кузьминки

А в народе этот праздник отмечают по своему. Церковное почитание святых Космы и Дамиана в русской традиции мягко переплелось с крестьянским календарём и превратилось в Летние Кузьминки — день, когда и поработать надо, и посидеть вместе за общим столом совсем не грех.

В крестьянском быту середина июля — горячая пора: в разгаре сенокос, на огородах поспевают первые корнеплоды — морковь, свёкла, а в саду уже можно собирать малину и крыжовник. Летние Кузьминки стали своеобразным хозяйственным рубежом: в этот день начинали «большие покосы», проверяли и чинили инвентарь, пропалывали грядки. При этом существовало поверье, что ягоды, собранные 14 июля, особенно хороши для варенья — будто оно в этот день получается не просто вкусным, а по настоящему целебным.

День считался «женским праздником». После дневных трудов женщины собирались на посиделки. Каждая приносила что то для общей «сборной» каши — сыпчины: крупу, молоко, мёд, ягоды. Эта трапеза была не просто угощением, а символом единства и щедрости: за общим столом пели, делились новостями, отдыхали от тяжёлой работы, а часть еды обязательно раздавали нищим и странникам.

Почитали Косму и Дамиана и ремесленники. Особенно кузнецы, которые считали святых покровителями всех, кто работает с металлом. В кузницах в этот день оставляли свечи и молились об удаче в ремесле — чтобы руки не подводили, а дело спорилось.

Дарья ВЕРХОВА