Партия «Новые люди» представила кандидатов в депутаты Госдумы и заксобрания Нижегородской области

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Выдвижение собрало более 300 человек. На нём «Новые люди» приняли в партию новых членов команды. Это известные в Нижегородской области люди, которые ранее воплотили предпринимательские, экологические, благотворительные и другие проекты. Также на выдвижении представители партии рассказали об основных достижениях и проектах, которые «Новые люди» воплощают в регионе: программе активного долголетия «Жить по-новому», инициативе по развитию молодёжного предпринимательства «Я в деле» и других.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Кандидатами в Госдуму от Нижегородской области стали член Общественной палаты России Дарья Кислицына и секретарь областного отделения партии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Солодкий.

Кандидатами в заксобрание Нижегородской области стали Павел Солодкий, генеральный директор компании «Армор Групп» Олег Гусаровский, замдиректора компании «Уютно и Точка» Арсен Крбашян, советник директора по развитию компании «Парк Мастеров «Нижполиграф» Анастасия Чернева, заместитель главврача клиники «Медис» Алексей Душкин и другие известные в регионе люди.

Выдвижение посетила один из лидеров партии «Новые люди», народный мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Берегите в себе интерес к людям. Не привыкайте к кабинетам. Не привыкайте к удостоверениям. Не привыкайте к тому, что вас слушают. Потому что в тот момент, когда статус становится важнее человека, политика заканчивается, - напутствовала кандидатов Сардана Авксентьева.

После завершения официальной части мероприятие продолжилось в уютном внутреннем дворике Дома Архитектора. Там каждый желающий мог пообщаться с кандидатами от партии «Новые люди» и узнать подробнее об идеях, с которыми они идут на выборы.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Напомним, выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».