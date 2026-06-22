Обогнали Карелию и Краснодарский край: Нижегородская область вошла в топ-15 регионов по доходам населения

Нижегородская область вошла в топ-15 регионов по доходам населения Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по доходам населения, обогнав Республику Карелию и Краснодарский край. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

За основу исследования были взяты данные за 2025 год, в том числе отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

В результате Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге, в прошлом году за чертой бедности находились 5,2% жителей региона. По сравнению с 2024 годом этот показатель сократился на 0,4%.

Отметим, по уровню доходов населения Нижегородская область обогнала Республику Карелию,Свердловскую и Орловскую области, а также Краснодарский край, уступив при этом Камчатскому краю, Белгородской и Московской областям.

В тройку лидеров вошли Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.

Закрывают рейтинг Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва и Республика Ингушетия.

Как считали:

Исследование подготовлено экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным официальной статистики. Медианные доходы и стоимость фиксированного набора товаров и услуг представлены данными за 2025 год. Население за чертой бедности имеет среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы бедности.