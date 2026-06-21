Прогулку медведицы с тремя медвежатами сняли в Керженском заповеднике. ФОТО: Керженский заповедник.

В Керженском заповеднике с помощью фотоловушки удалось снять прогулку медведицы с тремя медвежатами. Этими уникальными кадрами сотрудники заповедника поделились в социальных сетях.

- В объектив фотоловушки попало семейство медведей – самка с тремя полугодовалыми детенышами. Медвежата живут с матерью два года. У этой медведицы, видимо, в прошлом году не было потомства, - говорится в сообщении.

ФОТО: Керженский заповедник.

Как рассказали сотрудники заповедника, медвежата еще очень пугливые. Большую часть времени они стараются проводить возле матери. На кадрах видно, как крохи карабкаются по ближайшему к медведице дереву.

Напомним, ранее мы писали, что из-за паводка в Керженском заповеднике затопило избушку Бабы Яги. К 10 апреля паводок на Керженце стал настолько суровым, что жилище лесной хозяйки скрылось под водой по самую маковку. В самом заповеднике все экскурсионные тропы тогда частично скрылись под водой.