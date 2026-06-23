Винни-Пух, Карлсон, кот Матроскин: В Нижнем Новгороде пройдет интерактивная выставка с любимыми персонажами мултфильмов

Интерактивная выставка к юбилею «Союзмультфильма» откроется в Нижнем Новгороде. ФОТО: Рената Белялова.

27 июня в Нижнем Новгороде откроется интерактивная выставка «Фабрика чудес» (0+), посвященная 90-летию легендарной киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщили организаторы выставки.

На выставке гости смогут заглянуть в святая святых и увидеть весь процесс создания мультфильма изнутри – от замысла до готовой мультвселенной. Здесь они смогут пройтись по творческим «цехам» киностудии

- «Нам девяносто, но чувствуем мы себя на девять!» – девиз нашего юбилейного года, – поделилась председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. – Поэтому мы решили подарить своим зрителям выставку, которая будет одинаково интересна и взрослым, и детям и познакомит с магией создания анимации.

ФОТО: Рената Белялова.

В действительности на героях «Союзмультфильма» выросло не одно поколение нижегородцев. Винни-Пух, Карлсон, Умка и десятки любимых сказочных героев – все это было создано именно здесь. Придя на выставку, гости смогут увидеть, как обретают свой голос персонажи в цехе звука и как статичные куклы превращаются в живых героев. Здесь же нижегородцы познакомятся с разными видами анимации – кукольной, рисованной, 3D- и другими техниками. К слову, выставка является интерактивной – многие экспонаты можно трогать руками и запускать механизмы. Для маленьких посетителей это особенно важно.

- Мы хотим, чтобы гости почувствовали себя частью этого творческого процесса, смогли заглянуть за кулисы и увидеть, как рождается чудо — наши мультфильмы, - подчеркнула Юлиана Слащева.

К слову, одной только выставкой дело не ограничится. В рамках проекта здесь будет проходить ежедневный показ мультфильмов, а по выходным ребят ждут мастер-классы и встречи с любимыми героями.

ФОТО: Рената Белялова.

Кстати выставка уже с успехом прошла в Москве. Теперь любимые герои приедут в Нижний Новгород. Также в списке Казань, Уфа, Саратов и другие города. Посетить выставку можно совершенно бесплатно, однако необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта.