Аэропорт имени Чкалова принял 28 самолетов, следовавших в Москву. Фото: пресс-служба нижегородского аэропорта

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова в качестве запасного принял 28 рейсов, следовавших в Москву. В аэропорту создали специальный штаб, а пассажиров размещали на бортах самолетов и в здании терминала. Позднее появились фотографии происходящего, которые опубликовали представители воздушной гавани.

Фото: пресс-служба нижегородского аэропорта

Напомним, ночью 18 июня в Нижегородской области объявили режим беспилотной опасности. В целях обеспечения безопасности полётов в аэропорту Чкалов ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В связи с этим были задержаны три рейса из регулярного расписания, ещё два отменены.

Кроме того, до введения ограничений Нижегородская воздушная гавань, выполняющая функции запасной для московского авиаузла, приняла 13 рейсов, направлявшихся в столицу.

Фото: пресс-служба нижегородского аэропорта

Все службы аэропорта перевели на усиленный режим работы. Был создан оперативный штаб и привлечен дополнительный персонал. Пассажиры находились в салонах самолетов и в здании терминала. В зонах ожидания предоставляли напитки и горячую еду, разместили дополнительные кулеры с питьевой водой, а также пуфы, раскладушки, матрасы для отдыха.

Фото: пресс-служба нижегородского аэропорта

– Благодаря слаженной работе всех задействованных структур, остановка в терминале аэропорта продолжает оставаться под контролем, несмотря на локальные очереди в офисах авиакомпаний и в кафе, – сообщали представители нижегородского аэропорта в социальных сетях.

Фото: пресс-служба нижегородского аэропорта

Всего воздушная гавань Нижнего Новгорода приняла 28 рейсов, часть из которых – международные. Однако никакой паники или неразберихи не было, как видно по опубликованным фотографиям.

Отметим, в 12.10 ограничения на полеты сняли. Сейчас аэропорт имени В.П. Чкалова работает в штатном режиме.

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