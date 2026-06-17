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Политика17 июня 2026 10:53

Александр Соловьев назначен главой минэкономразвития Нижегородской области

Он работает в региональном правительстве с 2020 года
Ирина ШВЫРКАЕВА
Александр Соловьев назначен министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Александр Соловьев назначен министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

На должность министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области назначен Александр Соловьев. Он сменил на этом посту Дениса Исмагилова, который в июне 2026 года стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Александр Соловьев родился в 1991 году. Он окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Менеджмент организации». С 2013 по 2019 год занимал различные должности в АО «Росагролизинг». С 2020 года работал в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области — сначала заместителем, затем первым заместителем министра. В его ведении, в частности, находились реализация национальных проектов и проектная деятельность.

За профессиональные достижения Соловьев награждён благодарственными письмами правительства Нижегородской области, благодарственным письмом и почётной грамотой Законодательного Собрания региона, а также благодарностью министра экономического развития РФ.

Напомним, ранее в регионе появились слухи о якобы готовящемся в 2026 году сокращении на 15% штата органов государственной власти, местного самоуправления и подведомственных им учреждений. Однако местные власти опровергли эту информацию, назвав сведения недостоверными.