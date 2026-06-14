Крупная свалка второй день горит под Нижним Новгородом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 13 июня в районе деревни Тайное Борского района загорелась мусороперегрузочная станция компании «Ситиматик». Сообщение о пожаре поступило спасателям в 20:14. Общая площадь комплекса составляет 35 тысяч квадратных метров, огонь охватил две с половиной тысячи из них.

По данным регионального ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.

На утро 14 июня запланировано привлечение двух единиц поливальной техники и трактора для ликвидации горения. Ситуация остаётся на контроле экстренных служб.

Дым от горящей свалки содержит вредные вещества, которые могут вызвать кашель, головную боль и тошноту. Особенно осторожными стоит быть людям с болезнями лёгких и сердца — им лучше не выходить на улицу без необходимости. В остальном достаточно закрыть окна и не находиться рядом с очагом пожара.