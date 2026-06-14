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Происшествия14 июня 2026 7:35

Крупная свалка второй день горит под Нижним Новгородом

Свалка ТБО горит на площади 2500 кв.м. на Бору
Ирина ШВЫРКАЕВА
Крупная свалка второй день горит под Нижним Новгородом.

Крупная свалка второй день горит под Нижним Новгородом.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 13 июня в районе деревни Тайное Борского района загорелась мусороперегрузочная станция компании «Ситиматик». Сообщение о пожаре поступило спасателям в 20:14. Общая площадь комплекса составляет 35 тысяч квадратных метров, огонь охватил две с половиной тысячи из них.

По данным регионального ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.

На утро 14 июня запланировано привлечение двух единиц поливальной техники и трактора для ликвидации горения. Ситуация остаётся на контроле экстренных служб.

Дым от горящей свалки содержит вредные вещества, которые могут вызвать кашель, головную боль и тошноту. Особенно осторожными стоит быть людям с болезнями лёгких и сердца — им лучше не выходить на улицу без необходимости. В остальном достаточно закрыть окна и не находиться рядом с очагом пожара.