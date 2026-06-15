Евгений Люлин: «Законодатели ПФО предложили перезапустить строительную отрасль»

В Нижнем Новгороде состоялось 80-е заседание Совета законодателей Приволжья. ФОТО: ЗСНО.

Перезапуск строительной отрасли и кадровый дефицит, а также развитие молодежного парламентаризма обсудили на 80-м юбилейном заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа. На мероприятии побывал и корреспондент «КП-Нижний Новгород»

Развитие строительной отрасли

Развитие строительной отрасли стало одной из главных тем заседания. На обсуждение были выдвинуты сразу несколько вопросов, касающихся комплексного развития территорий.

Так, размер компенсации собственникам, у которых жилье выкупают под КРТ, предлагают определять на приближенную к заключению сделки дату. Сейчас сумма выплаты фиксируется, когда решение о проекте даже не принято. А от решения до самой сделки проходит не один месяц. За это время цены на рынке недвижимости меняются, и собственник получает выплату меньше, чем мог бы.

Еще одна инициатива касается социальной инфраструктуры. Пока государство вправе изымать частные земельные участки только для строительства дорог, метро или ЛЭП. Законодатели предложили добавить в этот список школы, детские сады и поликлиники, строящиеся в рамках КРТ.

Ряд предложений был связан с налогообложением. В частности, рассматривались вопросы освобождения госорганов от уплаты НДС при строительстве объектов КРТ, а граждан, вынужденных продать унаследованное жилье под снос по КРТ, – от уплаты налога на доход.

– Механизм комплексного развития территорий позволяет быстро и комфортно для людей расселять аварийный фонд и строить жилье, параллельно создавая необходимую социальную инфраструктуру. Но законодательство о КРТ не всегда успевает за реальной жизнью на стройплощадке. Сегодня строительная отрасль сталкивается с серьезными вызовами: рост ставок ипотеки, снижение спроса на жилье, дефицит квалифицированных кадров. Мы должны убрать эти барьеры, – заявил председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Привлечение кадров

Новые городские кварталы, частное жилищное строительство и расселение аварийных домов – все это невозможно без надежных застройщиков и профессионалов.

Но таких на каждом шагу сейчас не найти. Несмотря на то, что за последние три года заработная плата в строительной отрасли выросла на 47%, дефицит кадров остается важнейшим вызовом.

Проблемы есть в сфере подготовки строителей. Работодатели отмечают разрыв между теорией и практикой. Поэтому предлагается включить в образовательные программы модули по технологиям информационного моделирования и инструментам искусственного интеллекта в проектировании и строительстве.

Дорогу молодым

Помимо развития строительной сферы и кадрового потенциала, законодатели обсудили работу Ассоциации молодежных парламентов ПФО.

Сегодня правом законодательной инициативы в округе обладают 11 из 14 Молодежных парламентов регионов округа, и задача– распространить эту практику на все субъекты РФ ПФО. В частности, правом законодательной инициативы рекомендовано наделить молодежные парламенты Татарстана, Чувашии и Пензенской области. Ведь, как подчеркнул Евгений Люлин, с права молодых влиять на законы начинается будущее.

Модернизация законодательства сегодня – это способ через пару лет избежать дефицита жилья и накопления инфраструктурных ограничений. И важно эти законодательные решения принять не только на территории Приволжского федерального округа. Поэтому все предложения, озвученные на заседании, войдут в итоговое решение Совета законодателей ПФО, которое будет направлено в федеральные органы власти.