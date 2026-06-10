Самый популярный электокар в России i-JOY от бренда № 1 по продажам электромобилей EVOLUTE покоряет Нижний Новгород

Нижний Новгород — крупный промышленный центр с развитой автомобильной культурой и богатыми традициями машиностроения. Город, где рождались знаменитые ГАЗы, сегодня открыт для новых экологичных технологий в транспорте.
EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1* с производством, расположенным на заводе полного цикла в Липецкой области. EVOLUTE i-JOY — самый доступный электрокроссовер в России**, с рыночной долей почти 50% в сегменте электромобилей в России.
EVOLUTE i-JOY оснащен электродвигателем мощностью 163 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 8 секунд. Тяговая батарея емкостью 51,87 кВт•ч обеспечивает запас хода до 386 км. Быстрая зарядка от 30% до 80% занимает всего 18 минут. Камеры кругового обзора 360°, обогрев сидений и рулевого колеса и климат-контроль доступны во всех комплектациях.
С государственной поддержкой, достигающей 925 тыс. рублей, стоимость EVOLUTE i-JOY начинается от 1,899 млн рублей. Владельцы электромобилей пользуются бесплатными парковками в большинстве крупных городов, бесплатным проездом по платным трассам и могут экономить до 500 тыс. рублей в год на техобслуживании, топливе и транспортном налоге.
Бесплатное мобильное приложение EVOLUTE позволяет дистанционно контролировать электромобиль, находить и бронировать зарядные станции. Оцинкованный кузов обеспечивает машине долговечность.
Два дилерских центра EVOLUTE обеспечивают нижегородцам полноценный доступ к экосистеме электромобилей российского производства. Это означает быстрый сервис, наличие запчастей, программы лояльности и профессиональные консультации. Технические специалисты проходят регулярную аттестацию для работы с высоковольтным оборудованием. Программа «Помощь на дороге» действует в радиусе 200 км.
Подробная информация — на сайте evolute.ru.
* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.
** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ».
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